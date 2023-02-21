Кажется, землетрясения начали случаться ежедневно. Что происходит? Можно ли предсказать сильные толчки? Возможны ли они в Петербурге?

После разрушительного землетрясения в Турции, жертвами которого признаны уже 40 тысяч человек, в новостях все чаще появляются сообщения о новых толчках в разных частях мира — от Грузии до юго-востока России. Создается впечатление, что сейсмическая активность в мире возросла. Это правда так? Ждать ли новых толчков в Турции? И можно где-то проверить ожидается ли землетрясение там, куда вы собираетесь на отдых? На все эти вопросы редакции «Собака.ru» ответил доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Алексей Завьялов.
Правда ли крупных землетрясений становится больше?
Короткий ответ на этот вопрос — нет. Это яркий пример искажений, которые возникают из-за развития технологий современных СМИ. Сегодня мы можем узнать о любом сейсмическом событии на планете за считанные секунды. Раньше на это требовались дни и даже месяцы.
Современная инструментальная сейсмология существует с 1900-го года. И за эти 123 года накоплена большая статистика. По ней мощные землетрясения магнитудой 8 и выше происходят на Земле каждый год. Более слабые — магнитудой от 7 до 7,9 — происходят 17—18 раз в год. Еще на одну единицу меньше — магнитудой от 6 до 6,9 — случаются до 130 раз в год. А если мы сделаем еще шажок вниз и посмотрим на толчки магнитудой 5—5,9, то их наблюдается около 1500 ежегодно.
Проще говоря, сколько-нибудь заметные землетрясения происходят в мире каждый день, возможно, даже каждый час. И эта интенсивность не особенно меняется. Но, понятное дело, после таких трагедий, как в Турции, журналисты начинают публиковать информацию о таких сейсмических событиях, на которые раньше просто не обратили бы внимания. От этого и создается впечатление, что землетрясений стало больше.
Можно ли предсказать землетрясение заранее?
Потенциально да, но все не так просто. Ученые дают несколько видов сейсмических прогнозов. Первый из них — долгосрочный. Он говорит о том, что в таком-то месте с определенной вероятностью в течение ближайших десятилетий возможны сейсмические сотрясения такой-то силы. Эти данные, к примеру, закладываются в строительную документацию, чтобы новые здания могли выдержать подземные толчки такой силы.
Со среднесрочными прогнозами дело тоже обстоит неплохо. Но они все равно касаются довольно длинной по человеческим меркам временной дистанции — от одного до десяти лет. Такие прогнозы мы стараемся не публиковать в СМИ, поскольку это может вызвать панику. Допустим, мы скажем, что в городе N в ближайшие десять лет возможно сильное землетрясение. Что делать дальше? Эвакуировать целый город? Куда? На какое время? А если прогноз не сбудется? Такие случаи уже бывали.
Поэтому был разработан специальный этический кодекс прогнозирования землетрясений. Он предполагает, что информация такого рода сначала передается коллегам, потом в правительство или региональным властям, но не передается в открытый доступ.
Но вас, наверное, больше всего интересует краткосрочный прогноз. С ним дела обстоят гораздо хуже. Да, существует около 600 явлений — предвестников землетрясений. Но ни одно из них не означает, что толчки непременно произойдут. Поэтому сказать, что через неделю в таком-то городе, в такой-то час произойдет сейсмическое событие такой-то силы, сейчас невозможно.
То есть посмотреть прогноз землетрясений перед поездкой нигде нельзя. А что же делать?
Да, такой прогноз найти в открытом доступе нельзя. Но можно дать несколько рекомендаций. Во-первых, перед покупкой билетов на отдых проверить, находится ли район, в который вы хотите поехать, в сейсмоопасной зоне.
Если это так, не надо сразу паниковать — сильные землетрясения происходят не так часто и вероятность того, что такое событие выпадет именно на вашу недельную, двухнедельную поездку, невелико.
Однако если вы все же решились ехать, следует почитать о правилах поведения при землетрясении, а лучше скачать или распечатать такую памятку, чтобы взять ее с собой. Во-вторых, следует внимательнее отнестись к выбору отеля. В идеале стоит селиться в малоэтажных постройках. Также следует оценить время постройки здания, в котором вы собираетесь жить. Если оно возведено давно, то есть больше вероятности, что за время существования в нем накопились небольшие повреждения, которые не страшны в спокойное время, но могут стать критичными во время землетрясения.
Но лучше всего, конечно, в таких регионах селиться в одноэтажных постройках, там вероятность оказаться под завалами намного меньше. Кроме того, из них легче выбраться, если вы почувствуете, что начинаются толчки.
Насколько безопасно сейчас ехать в Турцию? Там может повториться такое же землетрясение?
Землетрясение происходит в результате резкого высвобождения накопленной потенциальной энергии в недрах земли в очаговой зоне. В данном случае в тех турецких провинциях, которые стали эпицентром сейсмических событий.
Сейчас уровень потенциальной энергии в этом районе упал (речь идет именно об эпицентре землетрясения 6 февраля радиусом 150—250 километров). Поэтому возникновение там серьезных землетрясений сейчас менее вероятно. Однако повторные толчки будут продолжаться еще долго. Но вряд ли сейчас кто-то из туристов решится туда поехать.
При этом надо помнить, что вся территория Турции подвержена сейсмической опасности. И если часть потенциальной энергии снялось в результате землетрясения, то другая часть перераспределяется в соседние участки, где вероятность сейсмических событий несколько повышается. Поэтому сильные толчки возможны и в Сирии, и в Иордании, и на севере Турции в районе Анкары и Стамбула. Однако я подчеркиваю, что речь идет только о вероятности. Надо помнить, что в реальности сильные толчки могут возникнуть в любое время и в любой части сейсмоактивной территории.
Кстати, а что насчет Петербурга? Он в сейсмоактивной зоне?
За последние 120 лет сильных землетрясений в районе Петербурга не было зарегистрировано. Можно сказать, что эта территория слабоактивна.
Однако есть такие ученые, как палеосейсмологи и археосейсмологи. Они занимаются поисками следов землетрясений, произошедших в прошлом, несколько сотен, а то и тысяч лет назад. Так вот, эти специалисты находят в окрестностях Петербурга следы сильных землетрясений прошлого. Так что можно сказать, что возникновение сильного землетрясения здесь очень маловероятно, однако полностью такую вероятность исключать нельзя. Поэтому хорошо, что под Петербургом работает сейсмическая станция Пулково, которая следит за сейсмической обстановкой в этом регионе.
Комментарии (0)