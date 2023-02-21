Кажется, землетрясения начали случаться ежедневно. Что происходит? Можно ли предсказать сильные толчки? Возможны ли они в Петербурге?

Правда ли крупных землетрясений становится больше?

Короткий ответ на этот вопрос — нет. Это яркий пример искажений, которые возникают из-за развития технологий современных СМИ. Сегодня мы можем узнать о любом сейсмическом событии на планете за считанные секунды. Раньше на это требовались дни и даже месяцы.

Современная инструментальная сейсмология существует с 1900-го года. И за эти 123 года накоплена большая статистика. По ней мощные землетрясения магнитудой 8 и выше происходят на Земле каждый год. Более слабые — магнитудой от 7 до 7,9 — происходят 17—18 раз в год. Еще на одну единицу меньше — магнитудой от 6 до 6,9 — случаются до 130 раз в год. А если мы сделаем еще шажок вниз и посмотрим на толчки магнитудой 5—5,9, то их наблюдается около 1500 ежегодно.

Проще говоря, сколько-нибудь заметные землетрясения происходят в мире каждый день, возможно, даже каждый час. И эта интенсивность не особенно меняется. Но, понятное дело, после таких трагедий, как в Турции, журналисты начинают публиковать информацию о таких сейсмических событиях, на которые раньше просто не обратили бы внимания. От этого и создается впечатление, что землетрясений стало больше.