СК назвал природную причину приоритетной версией загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке

В ходе расследования проверяются различные версии загрязнения. Уже установлено, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило. Также следствие исключило возможность загрязнения из мест захоронения вредных веществ на территории края.

По результатам проведенных биохимических экспертиз признаков токсического отравления у людей, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено. В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено.

«Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — сообщает пресс-служба СК.

Напомним, в начале октября журналист Юрий Дудь опубликовал в Instagram видео большого нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке. Очевидцы сообщали об отравлении серферов, массовом выбросе на берег и гибели тысячи морских животных. Специалисты выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа.

Погибли 95% морских организмов — такие результаты показали исследования поврежденного участка воды. Генпрокуратура России подтвердила загрязнение воды у берегов Камчатки. Пробы, взятые на Козельском полигоне ядохимикатов и в близлежащих к нему водоемах, не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям Уголовного кодекса.