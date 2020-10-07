Генпрокуратура России подтвердила загрязнение воды у берегов Камчатки

Специалисты таке провели исследования песка и воды с Халактырского пляжа и берегов бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже. Результаты исследования атмосферного воздуха загрязнения не установили.

Всего в рамках расследования специалисты ободрали почти тысячу проб воды, воздуха и песка. В ходе проверки также обследовано большинство объектов, которые могли быть местом или стать причиной загрязнения воды.

Для контроля состояния прибрежных зон Росприроднадзор края и Центр гигиены и эпидемиологии по Камчатскому краю отобрали также пробы песка, морской воды, донных отложений, гидробионтов и водорослей в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагерная, Бабья и на Озерновской косе. «Генеральная прокуратура Российской Федерации контролирует ход проверочных мероприятий», — сообщили в ведомстве

Напомним, ранее журналист Юрий Дудь опубликовал в Instagram видео большого нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке. Очевидцы сообщали об отравлении серферов, массовом выбросе на берег и гибели тысячи морских животных. Специалисты выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. После утечки нефтепродуктов на Камчатке возбудили дело. Губернатор намерен уволить чиновников, замалчивающих о ЧП.

На дне акватории Авачинской бухты на Камчатке погибли 95% морских организмов (бентоса). Такие результаты показали исследования поврежденного участка воды — в месте, где ранее зафиксировали превышение содержания фенола и нефтепродуктов.