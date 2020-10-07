Генеральная прокуратура России подтвердила загрязнение воды в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Результаты исследования проб воды показали превышение предельно-допустимых значений нефтепродуктов в 4 раза, фенола — в 2,5.
Генпрокуратура России подтвердила загрязнение воды у берегов Камчатки
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Фото: Shutterstock.com
Специалисты таке провели исследования песка и воды с Халактырского пляжа и берегов бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже. Результаты исследования атмосферного воздуха загрязнения не установили.
Всего в рамках расследования специалисты ободрали почти тысячу проб воды, воздуха и песка. В ходе проверки также обследовано большинство объектов, которые могли быть местом или стать причиной загрязнения воды.
Для контроля состояния прибрежных зон Росприроднадзор края и Центр гигиены и эпидемиологии по Камчатскому краю отобрали также пробы песка, морской воды, донных отложений, гидробионтов и водорослей в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагерная, Бабья и на Озерновской косе. «Генеральная прокуратура Российской Федерации контролирует ход проверочных мероприятий», — сообщили в ведомстве
Напомним, ранее журналист Юрий Дудь опубликовал в Instagram видео большого нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке. Очевидцы сообщали об отравлении серферов, массовом выбросе на берег и гибели тысячи морских животных. Специалисты выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. После утечки нефтепродуктов на Камчатке возбудили дело. Губернатор намерен уволить чиновников, замалчивающих о ЧП.
На дне акватории Авачинской бухты на Камчатке погибли 95% морских организмов (бентоса). Такие результаты показали исследования поврежденного участка воды — в месте, где ранее зафиксировали превышение содержания фенола и нефтепродуктов.
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