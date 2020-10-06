95% морских организмов у берегов Авачинского залива на Камчатке погибли

Как рассказал научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов, для обследования бентоса ученые брали пробы, проводили поиски павших животных и выполняли погружения. Результаты показали, что состояние морских млекопитающих и птиц находится в норме, однако почти все организмы, обитающие на глубинах от 10 до 15 метров, мертвы — это 95% от общего числа. «Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — уточнил ученый.

Одной из возможных версий произошедшего участники экспедиции называют цветение водорослей — ранее этот процесс приводил к гибели морских животных. Отличительной особенностью того, что происходит сейчас, является массовая гибель именно придонных животных. Как отмечают в администрации Камчатского края, поверхность океана находится в удовлетворительном состоянии.

По мнению участников экспедиции масштаб бедствия будет только увеличиваться, поскольку те виды животных, которые питаются бентосом тоже погибнут — кормовая база уничтожена. «После погружения я могу подтвердить, что имеет место экологическое бедствие. Экосистема подорвана значительно, и это будет иметь довольно долгосрочные последствия, поскольку все в природе взаимосвязано. Да, наблюдаются живые ракообразные. Но у них есть защитный панцирь, которого у других донных обитателей нет. В долгосрочной перспективе, скорее всего, они также погибнут», — говорит подводный фотограф Александр Коробок.

Напомним, ранее журналист Юрий Дудь опубликовал в Instagram видео большого нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке. Очевидцы сообщали об отравлении серферов, массовом выбросе на берег и гибели тысячи морских животных. Специалисты выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. После утечки нефтепродуктов на Камчатке возбудили дело. Губернатор намерен уволить чиновников, замалчивающих о ЧП.