Журналист, видеоблогер и ведущий шоу на YouTube-канале «вДудь» опубликовал в Instagram видео большого нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке. Кадры с мертвыми морскими животными и экологической катастрофой, произошедшей в районе Халактырского пляжа, сопровождает рассказ жителя Камчатки и основателя школы серфинга Snowave Surf School Антона Морозова, героя выпуска про полуостров.
Юрий Дудь показал видео с большим нефтяным пятном в Тихом океане на Камчатке. Морские животные умирают, около 20 серферов отравились
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На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)
По словам Морозова, три недели назад у местных серферов появились симптомы, свидетельствующие об отравлении: помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах, у них першило горло, отекали и садились связки. Также они отметили, что вкус океана изменился, стал непривычным. Позже стало известно, что порядка 20 человек отравились. Серферы решили, что это кишечная инфекция или аллергическая реакция, люди начали покидать пляж.
В свою очередь власти отправили специалистов взять пробу, и предварительные результаты показали превышение нефтепродуктов в четыре раза и фенола в два раза. «Недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9 сентября река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было», — цитирует его Дудь.
По словам очевидцев, сейчас пляж усеян трупами рыб, мидий, морских звёзд, осьминогов, моллюсков. Соответствующие фотографии они публикуют в соцсетях.
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Злоба и бессилие Два чувства которые во мне вызывают фотографии с Халактырского пляжа на Камчатке, которые за последние неделю превратился в кладбище морских животных или музей безответственности человека перед природой. По снимкам со спутника, которые опубликовал @greenpeaceru (2е фото), еще 9 сентября из устья реки в Тихий океан вылилось что-то «непонятное». Первыми почувствовали результаты местные серферы: ожоги роговицы глаз и отравления(подробно описано у @yola_la и @snowave_kamchatka). Затем подводная фауна дала понять, что человек что-то натворил единственным понятным ему способом: засыпала пляж трупами рыб, мидий, морских звёзд, осьминогов, моллюсков... всем разнообразием подводного мира(@kristy_rozenberg) Уже больше трёх недель развивается катастрофа, и до сих пор никто не набрался мужества признаться что «нашкодничал», никто не объявлял ЧС и попробовал убрать за собой. Кто-то нагадил на пол, и в надежде, что ковёр океана все сам за ним скроет, просто притворился что ничего не произошло. Мы можем быть сильными, умными и храбрыми, но пока мы не научимся брать ответственность за свои поступки, все это лишь видимость. А ответственность на себя никто брать не хочет, ни местные власти, которые не нашли никаких нарушений(а minprir_kamchatka пытается все позорно скрыть), ни федеральные, которые через свои СМИ никак не освещают проблему. И если бы не реакция с социальных сетях, то об этом никто бы и не узнал(в том числе и я), ни Минобороны, которые всегда все знают, но мало когда что-то говорят. И чаще всего эту ответственность не хотят брать на себя большие дяди, которые «имеют право», и с которых должен быть спрос, но понимаю, что они ничего не ответят... Люди убивают свои родные природу и океаны и остаются безнаказанными! Это лишь оставляет чувство злобы и бессилия. Почему делают они, а стыдно нам? 🤷♀️ От нас с @oldbalans Настроение: IOWA - Маяки @katya_iowa @lenny_iowa @vasili_bulanau . . #kamchatka #спаситетихий #тихийвопасности #тихийокеан #халактырскийпляж #камчаткановости #kamchatkalife #savetheplanet #greenpeace #гринпис #океаны #загрязнениеокеанов @vv_solodov @_svetlana__radionova_
Врио министра природных ресурсов и экологии края Алексей Кумарьков считает, что причиной массового выброса и гибели морских животных может быть химическое загрязнение воды. Глава региона Владимир Солодов сообщил ИА «Камчатка» о том, что они анализируют ситуацию, которая складывается с экологической обстановкой на Халактырском пляже. «Она вызывает серьезные опасения и озабоченность. Пока единственное, что можно сказать, что загрязняющие вещества в воде есть. Финальная проба еще не готова», — уточнил он.
При этом Минприроды Камчатки публикует в Instagram кадры «совершенно чистого пляжа» и утверждает, что запах воздуха и цвет воды — в норме. «Утром инспектора природного парка «Налычево» посмотрели прибрежную зону ООПТ — ничего аномального не зафиксировано. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА. Параллельно группа выехала на Малую Лагерную. Кроме того, продолжается отбор проб воды специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС», — говорится в посте Минприроды. Пользователи сети отказываются верить этой информации и предлагают чиновникам выпить и искупаться в загрязненной воде.
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