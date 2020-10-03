По словам Морозова, три недели назад у местных серферов появились симптомы, свидетельствующие об отравлении: помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах, у них першило горло, отекали и садились связки. Также они отметили, что вкус океана изменился, стал непривычным. Позже стало известно, что порядка 20 человек отравились. Серферы решили, что это кишечная инфекция или аллергическая реакция, люди начали покидать пляж.

В свою очередь власти отправили специалистов взять пробу, и предварительные результаты показали превышение нефтепродуктов в четыре раза и фенола в два раза. «Недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9 сентября река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было», — цитирует его Дудь.