«Отобрали по схеме пробы воды на расстоянии от полигона, в местах впадения рек в залив, воды из океана в близости от рек, была сделана аэрофотосъемка. Этот комплекс мероприятий показал, что фенолов, нефтепродуктов и тяжелых металлов в пробах воды нет. По ГОСТу эта вода относится к питьевой. Если у кого-то есть недоверие к анализам, про которые мы говорили, то можно поехать на реки Мутнушка и Налычева, зачерпнуть воду кружкой, выпить ее и сравнить ее с той водой, которая течет по трубам. То есть это гарантированный результат», — заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

По словам Озерова, Козельский полигон «никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе» — помимо внеплановой проверки, раз в квартал в течение 20 лет его проверяют на наличие вредных токсичных элементов. Также не мог стать причиной катастрофы на Камчатке и Радыгинский полигон. Как отметил руководитель инспекции государственного экологического надзора Камчатского края Валерий Симаков, на сегодняшний день он используется как стрельбище, и там «просто нет никаких структур, хранящих ракетное топливо, горюче-смазочные материалы или другие вещества, которые могли бы стать источником загрязнения».

Напомним, ранее журналист Юрий Дудь опубликовал в Instagram видео большого нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке. Очевидцы сообщали об отравлении серферов, массовом выбросе на берег и гибели тысячи морских животных. Специалисты выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Погибли 95% морских организмов — такие результаты показали исследования поврежденного участка воды. Генпрокуратура России подтвердила загрязнение воды у берегов Камчатки. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям Уголовного кодекса. Губернатор намерен уволить чиновников, замалчивающих о ЧП.