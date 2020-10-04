Северо-восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) возбудило административное дело из-за загрязнения в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая находится на Камчатке с рабочей поездкой.
После утечки нефтепродуктов на Камчатке возбудили дело. Губернатор намерен уволить чиновников, замалчивающих о ЧП
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Дело возбуждено по статье 8.42. КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе). Как считает Яровая, местные надзорные органы не приняли надлежащие меры после сообщений о загрязнении.
Также губернатор Камчатского Владимир Солодов в своем видеообращении в Instagram пообещал уволить чиновников, если кто-то из них замалчивал факты о ЧП или приукрашивал ситуацию. При этом позже он заявил о том, что ситуация в Авачинской бухте нормализуется: цвет воды, по его словам, нормальный, пятен загрязнений нет. Солодов подтвердил, что найдены «выброшенные скопления» морских ежей, звезд и нескольких осьминогов, а в Вилючинске на глубине 4-5 метров обнаружили полосу из мертвых морских ежей и звезд. С этим уже будут разбираться ученые.
Добавим, что в Камчатгидромете заявили, что морских животных выбросило на берег из-за шторма. Однако он не стал причиной их смерти, считает начaльник Камчатгидромета Вера Полякова.Так, с 28 на 29 сентября на территории региона действовал циклон: порывы ветра достигали 25 м\с. По ее версии, вынос животных на берег со дна бухты спровоцировало сильное волнение моря — волны достигали 6 м.
Напомним, ранее журналист Юрий Дудь опубликовал в Instagram видео большого нефтяного пятна в Тихом океане на Камчатке. Очевидцы сообщают об отравлении серферов и массовом выбросе на берег и гибели тысячи морских животных. Специалисты выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа.
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