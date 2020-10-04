Также губернатор Камчатского Владимир Солодов в своем видеообращении в Instagram пообещал уволить чиновников, если кто-то из них замалчивал факты о ЧП или приукрашивал ситуацию. При этом позже он заявил о том, что ситуация в Авачинской бухте нормализуется: цвет воды, по его словам, нормальный, пятен загрязнений нет. Солодов подтвердил, что найдены «выброшенные скопления» морских ежей, звезд и нескольких осьминогов, а в Вилючинске на глубине 4-5 метров обнаружили полосу из мертвых морских ежей и звезд. С этим уже будут разбираться ученые.

Добавим, что в Камчатгидромете заявили, что морских животных выбросило на берег из-за шторма. Однако он не стал причиной их смерти, считает начaльник Камчатгидромета Вера Полякова.Так, с 28 на 29 сентября на территории региона действовал циклон: порывы ветра достигали 25 м\с. По ее версии, вынос животных на берег со дна бухты спровоцировало сильное волнение моря — волны достигали 6 м.