«Невскую мануфактуру» восстановят и застроят жильем

Подписи в соглашении поставили вице-губернатор Николай Линченко, генеральный директор «СЗ «КВС-Невский» Сергей Ярошенко и основатель строительной группы компаний «БФА-Девелопмент» Людмила Коган. Стороны договорились об установлении долгосрочного сотрудничества и условий для развития территории «Невской мануфактуры».

По словам Ярошенко, на которые ссылается «Фонтанка», компания намерена преобразовать бывшую промышленную территорию в новый жилой квартал. Общий объем вложений оценивается примерно в 40 млрд рублей. Проект предусматривает строительство около 170 тысяч квадратных метров жилья, а также возведение школы и двух детских садов. Отдельным направлением станет работа с историческими зданиями фабрики, поврежденными во время крупного пожара 2021 года: их планируют восстановить и адаптировать для современного использования. Партнером «КВС» по проекту выступает банк БФА. Ввод первой очереди комплекса в эксплуатацию ожидается в 2029 году.

«Невская мануфактура» стала причиной серии судов после масштабного пожара в апреле 2021 года. В нем погиб один человек — командир отделения пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий, еще три сотрудника МЧС получили травмы. О том, что на территории бывших фабрик может появиться жилой квартал с детсадами и поликлиникой, стало известно в сентябре 2022 года. Важным условием развития территории было восстановление сгоревшего здания фабрики.