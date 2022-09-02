Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой Комитет по строительству, жилой квартал появится на территории, ограниченной улицами Тельмана и Новоселов, Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом. Общая площадь квартала, проект которого разработан ООО «Невское наследие» и АО «Невская мануфактура», уже согласован Градостроительной комиссией, составит около 500 тысяч квадратных метров, без учета встроенных нежилых помещений, паркинга и инфраструктуры — около 335 тысяч.

Жилой квартал будет рассчитан на проживание 12 тысяч человек. Другие условия реализации проекта — строительство школы на 1 525 мест, четырех детских садов суммарно на 750 мест, поликлиники на 340 посещений в смену, а также передачи помещения площадью 200 метров под молодежный центр и 250 квадратных метров — под библиотеку. Еще одним условием являются гарантии реставрации сгоревшего здания «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50.

Точных сроков реализации проекта пока нет — как отмечают эксперты, говорить о них можно будет после утверждения проекта планировки территории. По подсчетам, на строительство может уйти от 5 до 7 лет, а сам проект реализуют в несколько этапов.