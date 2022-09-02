Территория бывшей промзоны «Невская мануфактура» может стать жилым кварталом. Важное условие реализации проекта — восстановление сгоревшего здания фабрики.
Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой Комитет по строительству, жилой квартал появится на территории, ограниченной улицами Тельмана и Новоселов, Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом. Общая площадь квартала, проект которого разработан ООО «Невское наследие» и АО «Невская мануфактура», уже согласован Градостроительной комиссией, составит около 500 тысяч квадратных метров, без учета встроенных нежилых помещений, паркинга и инфраструктуры — около 335 тысяч.
Жилой квартал будет рассчитан на проживание 12 тысяч человек. Другие условия реализации проекта — строительство школы на 1 525 мест, четырех детских садов суммарно на 750 мест, поликлиники на 340 посещений в смену, а также передачи помещения площадью 200 метров под молодежный центр и 250 квадратных метров — под библиотеку. Еще одним условием являются гарантии реставрации сгоревшего здания «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной, 50.
Точных сроков реализации проекта пока нет — как отмечают эксперты, говорить о них можно будет после утверждения проекта планировки территории. По подсчетам, на строительство может уйти от 5 до 7 лет, а сам проект реализуют в несколько этапов.
Напомним, пожар в здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной в Петербурге произошел в апреле 2021 года. Погиб один человек — командир отделения пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий, еще три сотрудника МЧС получили травмы. Тушение осложнилось обрушением стен здания — из-за угрозы дальнейшего обрушения к останкам стен не подогнать тяжелую технику. Акционер «Невской мануфактуры» пообещал властям Петербурга восстановить сгоревшее здание на Октябрьской набережной.
КГИОП направил исковое заявление об обязании АО «Невская мануфактура» восстановить сгоревшее здание. Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск. Владельцы должны провести работы по реставрации мануфактуры за четыре года.
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