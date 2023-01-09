Назвали новые сроки завершения строительства главного корпуса «ИТМО Хайпарк»

Подвести итоги конкурсного отбора должны в третьей декаде января. Это уже третий конкурс, который проводят в поисках подрядчика для строительства научного центра. В первом случае не нашлось желающих, во втором — тендер сняли из-за устаревшей сметной документации. Кстати, сейчас максимальная цена контракта находится на уровне 13,2 млрд рублей.

До актуализации сметы цена проекта была на уровне 9,6 млрд рублей, а сроком сдачи первой очереди был указан 2023 год, пишет «Деловой Петербург».

Напомним, на строительство «ИТМО Хайпарка» под Петербургом выделят почти 7 млрд рублей от правительства РФ. Научно-образовательный и инновационный центр появится на территории города-спутника Южный. Соответствующее распоряжение о выделении денег подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В конце июня 2022 года Госстройнадзор разрешил строительство первых корпусов и общежитий «ИТМО Хайпарка» в Пушкинском районе Петербурга. Эти объекты входят в первый этап реализации проекта.

Напомним, в 2018 году Университет ИТМО открыл выставку, на которой представил концепции кампуса ИТМО «Хайпарк» в городе-спутнике Южный. Тогда авторами концепций стали архитектурное бюро MVRDV из Голландии, Allies and Morrison из Великобритании, австрийское BUSarchitektur Австрия и «Космос» из России. В мае 2020 года Градостроительный совет при правительстве Петербурга утвердил проект от архитектурного бюро «Студии 44».

В 2021 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту второго кампуса Университета ИТМО «Хайпарк». Его реализуют в городе-спутнике Южный в два этапа — первыми построят учебный корпус и общежития.