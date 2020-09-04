Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на проектирование станции метро «Пулково». Новая точка на подземной карте города станет продолжением «красной ветки» от «Проспекта Ветеранов» до аэропорта Петербурга.
Смольный объявил конкурс на проектирование линии метрополитена до аэропорта «Пулково»
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Alex Zotov / Shutterstock.com
Как пишет «Деловой Петербург», подрядчик, которого выберут путем конкурса госзакупки, должен подготовить схему организации улично-дорожной сети и движения транспорта, вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и защиты. Кроме того, за 2,5 года подрядчику предстоит определить схему границ территории объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территорий, а также схему границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС, и схему конструктивных и планировочных решений.
Сумма контракта составляет 37,36 миллионов рублей, срок завершения работ — 1 июня 2022 года.
Напомним, в июне 2019 года федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО «РЖД» обсуждали вариант связи петербургского аэропорта «Пулково» с центром города путем существующего пригородного движения от Витебского вокзала. Дополнительно предлагалось проложить подземную дорогу до терминала и соединить ее с платформой «Лигово». Отмечалось, что именно подземная железная дорога может стать альтернативой аэроэкспрессу, проект которого заморозили в начале года, однако из-за сложности топологии затраты на реализацию проекта возрастут на 40%.
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