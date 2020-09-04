Как пишет «Деловой Петербург», подрядчик, которого выберут путем конкурса госзакупки, должен подготовить схему организации улично-дорожной сети и движения транспорта, вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и защиты. Кроме того, за 2,5 года подрядчику предстоит определить схему границ территории объектов культурного наследия, зон с особыми условиями использования территорий, а также схему границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС, и схему конструктивных и планировочных решений.

Сумма контракта составляет 37,36 миллионов рублей, срок завершения работ — 1 июня 2022 года.

Напомним, в июне 2019 года федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО «РЖД» обсуждали вариант связи петербургского аэропорта «Пулково» с центром города путем существующего пригородного движения от Витебского вокзала. Дополнительно предлагалось проложить подземную дорогу до терминала и соединить ее с платформой «Лигово». Отмечалось, что именно подземная железная дорога может стать альтернативой аэроэкспрессу, проект которого заморозили в начале года, однако из-за сложности топологии затраты на реализацию проекта возрастут на 40%.