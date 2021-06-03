Смольный заключил соглашение о строительстве второй очереди аэропорта «Пулково». На новый терминал потратят более 40 млрд рублей

«"Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Это единственный аэропорт в стране, который успешно развивается на основе государственно-частного партнерства, без участия бюджетных средств. Таких успехов удалось достичь благодаря более чем 10-летнему партнерству с банком ВТБ. Сегодня мы переходим к следующему этапу», — заявил Беглов.

На создание нового терминала планируется привлечь более 40 миллиардов рублей. Также рассматриваются варианты повышения транспортной доступности аэропорта. Как считают в Смольном, это позволит «укрепить позиции Петербурга в качестве современного международного хаба и обеспечит рост пассажиропотока в "Пулково" с учетом будущего восстановления после снятия ковидных ограничений».

До пандемии пассажиропоток аэропорта «Пулково» составлял 20 миллионов в год, мощности аэропорта были практически исчерпаны. После снятия санитарных ограничений ожидается рост до 35 миллионов пассажиров к 2030 году.