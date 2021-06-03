Смольный заключил соглашение о строительстве второй очереди аэропорта «Пулково». На новый терминал потратят более 40 млрд рублей

Власти Петербурга заключили соглашение о строительстве второй очереди аэропорта «Пулково». Документ подписали губернатор Александр Беглов и председатель правления ВТБ Андрей Костин. На новый терминал потратят более 40 миллиардов рублей.
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«"Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Это единственный аэропорт в стране, который успешно развивается на основе государственно-частного партнерства, без участия бюджетных средств. Таких успехов удалось достичь благодаря более чем 10-летнему партнерству с банком ВТБ. Сегодня мы переходим к следующему этапу», — заявил Беглов.
На создание нового терминала планируется привлечь более 40 миллиардов рублей. Также рассматриваются варианты повышения транспортной доступности аэропорта. Как считают в Смольном, это позволит «укрепить позиции Петербурга в качестве современного международного хаба и обеспечит рост пассажиропотока в "Пулково" с учетом будущего восстановления после снятия ковидных ограничений».
До пандемии пассажиропоток аэропорта «Пулково» составлял 20 миллионов в год, мощности аэропорта были практически исчерпаны. После снятия санитарных ограничений ожидается рост до 35 миллионов пассажиров к 2030 году.
Напомним, в апреле 2019 года в Пулкове рассказали о планах на второй этап реконструкции воздушной гавани. Компания «Воздушные ворота Северной столицы» объявила тендер на подготовку эскизного проекта для нового терминала аэропорта «Пулково». Согласно техническому заданию, здание может быть построено к 2039 году — площадью 160 тысяч квадратных метров. Также Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на проектирование станции метро «Пулково». Новая точка на подземной карте города станет продолжением «красной ветки».
В мае 2020 года управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково» отложила анонсированный ранее проект масштабной реконструкции воздушной гавани. Тогда эксперты связывали отсрочку с неактуальным в ближайшие годы увеличением пассажиропотока — из-за коронавируса достичь показатель в 20 миллионов пассажиров будет невозможно. Переговоры были возобновлены в сентябре, однако уже в ноябре 2020-го «Воздушные ворота Северной столицы» вновь приостановили рассмотрение проектов из-за пандемии.
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