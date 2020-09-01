Знакомьтесь, Александр Иванов — создатель велосипедов Shulz, на которых ездит пол-Петербурга

Что в велосипедах Shulz есть такого, чего нет в других?

Настроение. Мне всегда хотелось делать цветные велосипеды. Это как выбирать одежду. Есть футболка черная, есть белая, а кто-то любит желтый цвет или вообще принты. Я смотрел на велосипеды, которые мне предлагали, и они мне не нравились. Я говорил — вот этот красим в синий, этот в зеленый, в красный, в оранжевый. Все началось с цветов. Я хотел, чтобы каждый мог выбрать «футболку» любимого цвета. Что еще важно: Shulz — это не про спорт, а про приключения. Они могут быть совершенно разными. Ты можешь поехать с ребенком в парк или с друзьями гулять на набережную. Я стараюсь придумать модель для каждого сценария. Да, мы не всегда можем сделать велосипед доступным. Но ведь и хорошую куртку нельзя сшить из дешевой ткани. Она порвется или промокнет. Так и велосипед нельзя изготавливать из плохих деталей.

Вы окончили ГУАП, работали программистом и рекламщиком, а потом раз — и велосипеды. Почему?

Когда в детстве я проводил время на даче в Синявине, постоянно куда-то гонял на велосипеде — в гости, к друзьям, в магазин. Мне нравилось не только ездить, но и копаться в их устройстве: собирать, разбирать, смазывать. И в общем, это и осталось бы моей личной странностью и страстью, но после окончания института мне захотелось открыть велопрокат. Шел 2004 год, прокатов в Петербурге не было как класса. Мы с друзьями запустили круглосуточный пункт проката на улице Глинки, рядом с Мариинским театром — чуть ли не ночевали там прямо в картонных коробках и очень кайфовали от происходящего.

Но была одна проблема: мы брали велосипеды в аренду, а потом пересдавали их. Энергозатратная схема! Я понял, что нужны собственные велосипеды и закупить их желательно по оптовой цене. Взял билет и поехал на крупнейшую велосипедную выставку в Шанхай, смотрел и выбирал из того, что предлагают бренды. Закупили около ста штук одной из марок, но этот опыт оказался негативным: покрышки, руль, седло, да даже болты трогать нельзя по договору! А ведь так хочется. В результате я сам начертил макет своего «идеального» складного велосипеда, который мы и стали производить.

Сами, своими руками?!

Почти. В Петербурге наша команда разрабатывает дизайн, придумывает упаковку и чехлы. Детали делаются на фабрике в Китае, а в мастерских Shulz велосипеды собирают и настраивают вручную.