Главный урбанист Парижа — о проектах для Охтинского мыса и Тучкова буяна и сохранении наследия в Петербурге

О проекте офиса компании «Газпром нефть» на Охтинском мысе

Я думаю, что на Охтинском мысе нужно построить офис, который будет больше, чем офисом. Он должен быть адаптивным, то есть через пять или десять лет он сможет стать чем-то другим, или какую-то часть дня (например, ранним утром) быть чем-то другим. То, что вы можете сделать в обычном офисе, вы можете делать и в множестве других пространств — даже дома. И нельзя допустить, чтобы у вас в таком редком месте на берегу реки было то же самое, что и в сотне других локаций, даже если это офисы из дерева.

Есть простое правило: уровень земли всегда должен быть отдан городу, он может быть открытым или закрытым, но он всегда публичный. Верхние этажи используются для решения экологических задач, а посередине могут быть квадратные метры, потому что нужно за все это платить.

Проект японского бюро Nikken Sekkei, победивший в конкурсе, – как два корабля, которые никогда не поплывут. Все происходит внутри них, а если на дворе пандемия, то здания будут пустовать. Если вы хотите здание-икону, здание-скульпутуру, то этого недостаточно, нужно что-то невероятное. Проблема с этим проектом в том, что в нем должно быть больше масштаба. Такое здание должно выстраивать взаимодействие с городом гораздо активнее, чем сейчас. В первую очередь это касается нижнего этажа и крыши — сейчас и то, и другое неудовлетворительно.