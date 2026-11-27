Абсолютное большинство заправок обеспечены топливом, они работают в нормальном режиме, утверждает Дрозденко. По его словам, актуальный вопрос на сегодня — подготовка к новогодним праздникам. Чтобы горючего хватило всем, необходимо «сохранять отпуск топлива в канистры, особенно на праздники в рамках общих лимитов», считает чиновник. Этой позиции придерживаются и нефтяные компании, говорит глава региона.

В начале ноября власти Ленобласти ввели единую временную норму продажи топлива: 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива в одни руки. Мера нужна, чтобы «предотвратить ажиотажный спрос» после того, как крупные нефтяные компании начали вводить ограничения, пояснили в областном правительстве. Рекомендация властей также включала лимит на отпуск топлива в канистрах.

С дефицитом горючего российские автомобилисты столкнулись в начале лета 2026 года. Тогда многие заправки в стране, в том числе в Петербурге и Ленобласти, начали вводить лимиты на продажу топлива. Причиной топливного кризиса стали «прилеты» по НПЗ, которые частично нарушили работу предприятий, объяснял вице-премьер России Александр Новак. В августе АЗС Петербурга и Ленобласти начали снимать лимиты на отпуск бензина. Однако уже в начале сентября в Ленобласти сообщили о новой волне топливного кризиса.