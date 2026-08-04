Ограничения на продажу топлива снимают заправки в Петербурге и Ленобласти

На горячих линиях компаний «Лукойл» и Teboil сообщили Собака.ru, что их клиенты в Петербурге и Ленобласти могут заправляться без ограничений. В последней заявили, что все лимиты сняли еще 20 июля. Так как «все наладилось» на заправках сети разрешили заливать горючее в тару, а также отменили технические перерывы, добавил представитель Teboil. О том, что клиенты могут приобрести топливо «в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру», изданию также рассказали в пресс-службе «Газпромнефти». Помимо Петербурга и Ленобласти, заправки этой компании свободно продают горючее еще в 11 регионах России.

В компании «Роснефть» при этом ограничения могут сохраняться. Ее диспетчер сообщил Собака.ru, что из-за повышенного спроса «на отдельных АЗС отпуск топлива может быть лимитирован» объемом от 30 до 50 литров.

В конце июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что регион миновал «пик топливного кризиса» и и ряд крупных компаний поэтапно снимает лимиты на продажу бензина. На дефицит горючего российские автомобилисты начали жаловаться в июне. Тогда заправки в Петербурге и Ленобласти стали вводить лимиты на продажу топлива, а в соцсетях появились ролики о длинных очередях на АЗС. Причиной топливного кризиса стали «прилеты» по НПЗ, которые частично нарушили работу предприятий, объяснил вице-премьер России Александр Новак в середине июля.

В начале июля, чтобы не допустить «дестабилизации на внутреннем рынке моторного топлива», российское правительство разрешило продавать бензин с повышенной концентрацией серы. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина до конца этого года нефтеперерабатывающие заводы могут выпускать топливо с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм. Такая концентрация соответствует классу бензина «Евро-3», который считается устаревшим. Высокое содержание серы в горючем может ускорять износ двигателя и других механизмов в современных автомобилях, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании NEFT Research Сергей Фролов.