Западную часть терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург — Москва на территории Московского вокзала собираются открыть в 2029 году, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на инфоцентр ВСМ.
Сейчас на вокзале идет первый этап строительства: специалисты возводят конкорс и восточный наземный переход. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Следом приступят ко второй части проекта — западному терминалу, который должен заработать годом позже.
Облик терминала Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал в начале 2025 года. Тогда же сообщалось, что к терминалу оборудуют три подъезда: с Лиговского проспекта, с улицы Военной и с улицы Черняховского.
С августа электрички, которые раньше ходили до Московского вокзала, распределили между станциями Рыбацкое и Ладожским вокзалом. К концу 2027-го они будут ходить станции «Волковская» — пригородный пассажирский терминал там начали строить в августе.
ВСМ должна сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут — это почти в два раза быстрее «Сапсана». Построить ее обещают к 2028 году. На линии разместят 14 пассажирских станций: четыре в Москве и одну в Петербурге. К середине XXI века в городе под Московским вокзалом также обещают построить тоннель, который соединит Товарный переулок с улицей Черняховского. Подземный коридор будут использовать для обслуживания будущего терминала.
Комментарии (0)