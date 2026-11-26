Сейчас на вокзале идет первый этап строительства: специалисты возводят конкорс и восточный наземный переход. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Следом приступят ко второй части проекта — западному терминалу, который должен заработать годом позже.

Облик терминала Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал в начале 2025 года. Тогда же сообщалось, что к терминалу оборудуют три подъезда: с Лиговского проспекта, с улицы Военной и с улицы Черняховского.