Как будет выглядеть новая станция «Волковская», куда переведут электрички с Московского вокзала, показали в РЖД

В конце 2027 года она должна принять электрички Московского и Волховстроевского направлений и превратиться в полноценный транспортно-пересадочный узел. Рендерами станции поделились в соцсетях Октябрьской железной дороги, а о ее наполнении рассказал заместитель начальника группы заказчика ДКРС Егор Киреев.
В состав комплекса войдут пригородный терминал площадью 4,5 тысячи квадратных метров, подземный пешеходный тоннель, распределительный вестибюль и три платформы с навесами. Каждая платформа будет длиной 258 метров и шириной 10 метров.
Подземный переход оборудуют траволаторами — их общая длина составит около 300 метров. Для пассажиров также установят лифты и эскалаторы, причем они будут и на платформах, и внутри терминала.
Сейчас на стройке работают около 200 человек и 50 единиц техники. Рабочие занимаются фундаментом и устройством подземного тоннеля.
Перевод электричек на «Волковскую» запланирован на конец 2027 года. Пока же из-за строительства терминала ВСМ поезда, которые раньше отправлялись с Московского вокзала, с 25 августа распределили между станциями Рыбацкое и Ладожским вокзалом.
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