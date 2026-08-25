Как будет выглядеть новая станция «Волковская», куда переведут электрички с Московского вокзала, показали в РЖД

В состав комплекса войдут пригородный терминал площадью 4,5 тысячи квадратных метров, подземный пешеходный тоннель, распределительный вестибюль и три платформы с навесами. Каждая платформа будет длиной 258 метров и шириной 10 метров.

Подземный переход оборудуют траволаторами — их общая длина составит около 300 метров. Для пассажиров также установят лифты и эскалаторы, причем они будут и на платформах, и внутри терминала.

Сейчас на стройке работают около 200 человек и 50 единиц техники. Рабочие занимаются фундаментом и устройством подземного тоннеля.

Перевод электричек на «Волковскую» запланирован на конец 2027 года. Пока же из-за строительства терминала ВСМ поезда, которые раньше отправлялись с Московского вокзала, с 25 августа распределили между станциями Рыбацкое и Ладожским вокзалом.