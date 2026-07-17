Тоннель под путями Московского вокзала в Петербурге могут построить не раньше 2039 года

Тоннель должен соединить Товарный переулок с улицей Черняховского и стать частью транспортной инфраструктуры, которая будет обслуживать будущий терминал высокоскоростной магистрали (ВСМ). Согласно проектной документации, работы намечены на период с 2039 по 2048 год.

Проект подготовила компания «АРРТ» по заказу застройщика «СЗ Эр-Би-Ай-Московский». Еще в 2022 году город поручил компании разработать необходимую градостроительную документацию и проект бокового проезда Товарного переулка на участке между Кременчугской и Военной улицами. При этом в проекте нужно было учесть планы по строительству будущего тоннеля.

Кроме тоннеля, в этом районе предусмотрены и другие изменения. В частности, планируется продлить Чернорецкий переулок до Миргородской улицы, чтобы улучшить транспортную доступность новых жилых кварталов.

Будущая высокоскоростная железнодорожная магистраль, концепцию которой впервые представили в 2021 году, должна сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут — это почти в два раза быстрее «Сапсана». Представители проекта сообщили, что на линии будет 14 пассажирских станций: четыре в Москве и одна в Петербурге. Ее обещают построить к 2028 году.

В марте стало известно, что Комитет по охране памятников одобрил проект реконструкции Московского вокзала под нужды ВСМ. Для того, чтобы начать строительные работы, с июля часть электричек перевели с Московского вокзала в Рыбацкое.