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Транспорт

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На ВСМ появятся 14 пассажирских станций

О количестве станций на высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург и их расположении рассказали в пресс-службе проекта.

Denis Belitsky / Shutterstock

Всего на ВСМ появится 14 пассажирских станций. Четыре из них — в Москве, одна — в Подмосковье. Еще четыре построят в Тверской области, две — в Новгородской, одну — в Ленинградской области и две — в Петербурге.

Все станции обещают построить по современным стандартам: с безбарьерной средой для маломобильных пассажиров, понятной навигацией и развитой системой сервисов.

Поезда будут двигаться по отдельному коридору без препятствий: магистраль не будет пересекаться с обычными железнодорожными путями, а автомобильные дороги пройдут либо над ВСМ, либо под ней. Представители ВСМ отметили, что это позволит сохранить скорость поезда на протяжении всего пути и обеспечить плавный и безопасный ход транспорта.

На прошлой неделе «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» сообщила о переводе части электричек с Московского вокзала в Рыбацкое с 1 июля. Решение связано со строительством терминала ВСМ, для которого планируют реконструировать здание вокзала. Первые испытания магистрали планируют провести в 2027 году, а построить дорогу полностью к 2028 году.

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