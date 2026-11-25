Новое высокоавтоматизированное рельсовое транспортное средство (ВАРТС) от трамвая с ИИ-автопилотом, который уже курсирует по городу, будет отличаться алгоритмами управления и расположением датчиков по всему периметру вагона. «Это технически более сложный объект, в алгоритме которого изначально заложена самостоятельная работа на линии по заранее оцифрованной трехмерной карте маршрута», — отмечают в Смольном.

Сейчас петербуржцев уже перевозят 360 «умных» трамваев. Водитель при этом все еще находится в кабине и контролирует движение транспорта. Трамвай отвечает за реагирование на сигнал светофора, самостоятельный разгон, распознавание препятствий на путях и торможение, а человек, в свою очередь, — за помощь маломобильным пассажирам и безопасность поездок в транспорте.