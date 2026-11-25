В октябре в Петербурге завершились научно-исследовательские работы по созданию высокоавтоматизированного трамвая, а до конца года город перейдет к сборке транспорта и его испытаниям на полигоне, рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.
Новое высокоавтоматизированное рельсовое транспортное средство (ВАРТС) от трамвая с ИИ-автопилотом, который уже курсирует по городу, будет отличаться алгоритмами управления и расположением датчиков по всему периметру вагона. «Это технически более сложный объект, в алгоритме которого изначально заложена самостоятельная работа на линии по заранее оцифрованной трехмерной карте маршрута», — отмечают в Смольном.
Сейчас петербуржцев уже перевозят 360 «умных» трамваев. Водитель при этом все еще находится в кабине и контролирует движение транспорта. Трамвай отвечает за реагирование на сигнал светофора, самостоятельный разгон, распознавание препятствий на путях и торможение, а человек, в свою очередь, — за помощь маломобильным пассажирам и безопасность поездок в транспорте.
Испытания беспилотных трамваев проходит в Петербурге и Москве с 2024 года, оно рассчитано на три года. Без человека такой транспорт планируют запустить к 2030 году, рассказал в начале апреля замминистра транспорта Константин Пашков. В том же месяце власти Петербурга утвердили четыре участка городской трамвайной сети для испытания беспилотного транспорта. На разработку прототипа беспилотного трамвая город собирается потратить 93 млн рублей, а на создание полигона для его испытаний — до 1,5 млрд рублей.
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