Беспилотные трамваи, роботы-дворники и тысячи строителей ВСМ. О чем рассказали на транспортном форуме в Петербурге

В Петербурге с 1 по 3 апреля проходит Международный транспортно-логистический форум. На площадке «Экпофорума» профильные министерства и комитеты, а также предприятия отрасли представили ключевые проекты.

Одной из центральных тем стала будущая высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом (ВСМ). Участникам показали макет первого поезда: он будет состоять из восьми вагонов, с возможностью сцепки двух составов и четырьмя классами обслуживания. Максимальная скорость — до 400 км/ч, рабочая — около 360 км/ч.

Как рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, только для строительства этой линии потребуется около 8 тысяч специалистов. В целом же, по его словам, для возведения пяти крупных железных дорог стране нужно будет привлечь около 100 тысяч строителей. Замглавы РЖД Иван Колесников в свою очередь сообщил, что уже в августе к строительству ВСМ планируют привлечь студенческие отряды.

Отдельное внимание уделили автоматизации транспорта. В аэропорту Пулково к концу 2026 года начнет полноценно работать беспилотный флот багажных тягачей. Машины будут координировать действия друг с другом в режиме реального времени с помощью нейросетей — подобная система «роевого» интеллекта станет первой в России для гражданского наземного транспорта.

В городе появятся беспилотные роботы для уборки территорий трамвайных депо. Проект реализуют Комитет по транспорту и компания «Когнитив Пилот». Устройства смогут не только чистить снег и мусор, но и перевозить грузы, косить траву и круглосуточно наблюдать за депо и охранять участки от «проникновения молодежи — трейнрайтеров, разрисовывающих подвижной состав».

Также в России готовят законы для беспилотного общественного транспорта. Как отметил замминистра транспорта Константин Пашков, один из них планируют принять в 2026 году. После этого начнутся испытания маршрутов с автономными трамваями, а к 2030 году они могут выйти на дороги общего пользования без водителей.