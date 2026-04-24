Маршруты для испытания беспилотных трамваев определили в Петербурге

Документ с перечнем зон тестирования «высокоавтоматизированного рельсового транспортного средства» (ВРТС) Смольный опубликовал 24 апреля. 

Из постановления следует, что транспорт будет ходить по четырем направлениям:

  • от кольца на улице Шаврова через Авиаконструкторов, Стародеревенскую, Оптиков и Гаккелевскую — до станции у «Старой Деревни»;
  • от трампарка № 5 на Сердобольской через Студенческую, проспект Энгельса и Светлановскую площадь — снова к Шаврова;
  • от трампарка № 7 на улице Грибакиных через Бабушкина, проспект Обуховской Обороны и Шлиссельбургский — до депо «Рыбацкое»;
  • от «Северной верфи» по проспекту Стачек и Петергофскому шоссе до станции «ЛЭМЗ».

Испытания беспилотных трамваев проходит в Петербурге и Москве с 2024 года, оно рассчитано на три года. Сейчас трамваи двигаются самостоятельно, однако в кабине все равно находится водитель-испытатель, который контролирует поездку. Без человека такой транспорт планируют запустить к 2030 году, рассказал в начале апреля замминистра транспорта Константин Пашков.

