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Транспорт

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На полигон для беспилотных трамваев в Петербурге могут потратить до 1,5 млрд рублей

Идею создания испытательного центра для беспилотных трамваев поддержало Министерство промышленности и торговли РФ, сообщили в Комитете по транспорту. Впервые о планах по строительству полигона для «умных» трамваев рассказал летом 2023 года разработчик искусственного интеллекта Cognitive Pilot.

Semiglass / Shutterstock

Полигон планируют разместить на улице Шаврова, где уже есть необходимая трамвайная инфраструктура — рельсы, контактная сеть, стрелочные переводы и светофоры. По словам председателя комитета по транспорту Дениса Минкина, строительство нового комплекса с нуля обошлось бы примерно в 6 млрд рублей. Использование существующей площадки позволит сократить расходы до 1,5 млрд рублей, а экономия для бюджета составит около 4,5 млрд рублей.

Петербург выбрали не случайно. Город подходит для испытаний благодаря своему климату и действующему экспериментальному правовому режиму, который позволяет тестировать новые технологии в реальных условиях. Сейчас в Петербурге уже проверяют работу систем навигации, способных работать при перебоях со спутниковым сигналом.

Чтобы расширить возможности полигона закупят специальные манекены, имитирующие пешеходов и животных, подвижные макеты автомобилей, а также дым-машины, которые смогут создавать искусственный туман и осадки. Это позволит моделировать различные дорожные ситуации и проверять, как на них реагируют беспилотные трамваи, отмечают в Комтрансе.

Испытания беспилотных трамваев проходит в Петербурге и Москве с 2024 года, оно рассчитано на три года. Сейчас трамваи двигаются самостоятельно, однако в кабине все равно находится водитель-испытатель, который контролирует поездку. Без человека такой транспорт планируют запустить к 2030 году, рассказал в начале апреля замминистра транспорта Константин Пашков. В апреле 2026 года власти Петербурга утвердили четыре участка городской трамвайной сети для испытания беспилотного транспорта. А в середине июня стало известно, что в Петербурге разрабатывают прототип беспилотного трамвая за 93 млн рублей.

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