Прототип беспилотного трамвая в Петербурге разработают за 93 млн рублей

По условиям проекта будущая система должна самостоятельно управлять движением трамвая, соблюдать правила дорожного движения и следить за ситуацией вокруг с помощью камер и других датчиков. Для этого разработчикам предстоит использовать технологии искусственного интеллекта, робототехники и современные сенсорные решения. Также система должна корректно взаимодействовать с автомобилями, пешеходами и другими участниками дорожного движения.

Для создания беспилотного трамвая в Петербурге планируют переоборудовать вагон «Богатырь-М» (ЛТС 71-923М2), выпускаемый компанией «ПК Транспортные системы». Именно этот производитель уже участвует в проектах беспилотного транспорта: в Москве такие технологии тестируют на трамваях моделей «Львенок» и «Витязь».

Согласно техническому заданию, базовый вагон должен быть выпущен не раньше 2022 года. Трамвай оснащен тяговым приводом компании «Канопус», двигателями ДАТ-72 и системой активной помощи водителю. Именно на этой платформе разработчики будут создавать и испытывать элементы будущей автоматизированной системы управления.

Заключить контракт с победителем конкурса рассчитывают до конца января 2028 года. При этом подрядчик не сможет раскрывать информацию, полученную во время выполнения работ.

Испытания беспилотных трамваев проходит в Петербурге и Москве с 2024 года, оно рассчитано на три года. Сейчас трамваи двигаются самостоятельно, однако в кабине все равно находится водитель-испытатель, который контролирует поездку. Без человека такой транспорт планируют запустить к 2030 году, рассказал в начале апреля замминистра транспорта Константин Пашков. В апреле 2026 года власти Петербурга утвердили четыре участка городской трамвайной сети для испытания беспилотного транспорта.