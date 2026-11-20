В комитете пояснили, что документацию пришлось пересмотреть после обращений ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Когда станция вновь откроется, пока неизвестно: ориентировочные сроки реконструкции назовут после завершения работы над проектом.

Ранее, 15 ноября, Комтранс ответил на вопрос горожанина о символике воинских формирований вермахта на полу станции. В ведомстве заявили, что окончательные концептуальные решения еще не утверждены, а проект не будет противоречить законодательству о демонстрации запрещенной символики.

В июне Беглов заявил, что декор закрытой на реконструкцию в 2025 году станции метро «Парк Победы» дополнят тематикой Великой Отечественной войны: на полу помещения появится изображения атрибутики армии нацистской Германии. «Они будут интегрированы в рисунок пола до и после турникетов — так, что на них будут наступать как входящие, так и выходящие пассажиры», — говорил градоначальник. Первоначально «Парк Победы» планировали открыть после ремонта до конца 2027 года. В сентябре в метрополитене заявили, что перенос сроков запуска станции связан со спорами о признании ее вестибюля памятником архитектуры.