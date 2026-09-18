«Фрунзенскую» откроют вовремя, а запуск «Парка Победы» перенесли из-за споров, заявили в метро Петербурга

У «Петербургского метрополитена» нет финансовых проблем в вопросе реконструкции станции «Фрунзенская» — ее открытие не собираются переносить, заявил Глазунов. При этом он отметил, что «в начале года были различные сценарии, при которых что-то будет секвестироваться», но сейчас «все в порядке».

«Мы работаем в рамках утвержденного графика, который был у нас при заключении договора. Никаких срывов сроков работ нет. Как мы планировали открытие станций под пассажирскую нагрузку во втором квартале следующего года, так и планируем. Срок остается без изменений», — прокомментировал информагентству представитель метрополитена.

В свою очередь сроки запуска метро «Парк Победы» перенесут из-за споров о признании вестибюля памятником архитектуры.

«Подано уже порядка 13 заявлений [в Комитет по охране памятников]. На 12 из них КГИОП выдал распоряжение об отказе признания объектом культурного наследия. Сейчас очередное заявление получили и находится в приостановке работ. И так уже год. Конечно, сроки открытия перенесутся», — сказал Глазунов.

Замначальника также добавил, что «Парк Победы» откроют позже и-за корректировки внешнего облика вестибюля.

О том, что сроки запуска двух станций петербургского метро могут сдвинуться, говорилось в отчетной презентации метрополитена за 2025 год. Из опубликованных материалов следовало, что риск переноса открытия «Фрунзенской» связан с финансированием: 1,2 млрд рублей из-за секвестра бюджета перераспределили на 2027 год. Кроме того, в презентации сообщалось, что перенос сроков грозит и «Озеркам»: капитальный ремонт вестибюля могут начать в 2027 году вместо ранее запланированного 2026-го.