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Транспорт

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Интерьеры метро «Парк Победы» спроектируют к 2028 году

Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который подготовит проект капитального ремонта станции синей линии, сообщает предприятие. Завершить проектирование «Парка Победы» рассчитывают к концу марта 2028 года. При это открыть станцию для пассажиров ранее планировали до конца 2027 года.

Sergey Andreevich / Shutterstock

Будущий проект должен учитывать концепцию обновления станции, утвержденную в мае 2026 года. Сейчас метрополитен собирает отклики от потенциальных подрядчиков, чтобы определить начальную цену контракта. Прием предложений планируют завершить до конца 2026 года.

В интерьерах станции планируют разместить бронзовые медали и барельефы с изображениями военачальников. Отдельно разработают схему расстекловки панно в торце станционного зала. Чтобы восстановить поврежденные элементы, подрядчику передадут оригинальное цифровое изображение панно. В проект также войдут обмеры помещений, ремонт потолочного свода, замена плинтусов и профилей на бронзированный алюминий, а также облицовка торцевой стены мрамором. При этом рифленое стекло светового карниза вдоль платформы хотят оставить.

Станция «Парк Победы» закрыта на капремонт с 2025 года. В марте этого года стало известно, что ветераны попросили губернатора Александра Беглова изменить проект станции «с учетом придания большего внимания <...> исторической и культурной значимости» вестибюлю. В конце июня глава города рассказал, что декор обновленной станции дополнят изображения атрибутики армии нацистской Германии. Символику разместят на полу, чтобы пассажиры при входе и выходе из вестибюля наступали на нее, заявил Беглов.

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