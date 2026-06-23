На шевроны вермахта будут наступать пассажиры метро «Парк Победы». Губернатор рассказал об обновленном облике станции

«Пол верхнего вестибюля изготовлен из рифленых металлических плит, материал которых включает в свой состав переплавленную броню фашистской военной техники, найденной на местах боевых действий вокруг Ленинграда. На отдельных плитах планируется нанести изображения шевронов воинских подразделений, воевавших в составе вермахта. Они будут интегрированы в рисунок пола до и после турникетов — так, что на них будут наступать как входящие, так и выходящие пассажиры», — приводит слова Беглова информагентство.

Верхний уровень зала украсят мозаичные композиции, посвященные Ленинградскому параду Победы. На фоне золотистой смальты разместят надпись «Никто не забыт, ничто не забыто», а центральным акцентом станет витраж с изображением Ордена Победы.

Дизайн нижнего вестибюля также будет выдержан в тематике Победы в Великой Отечественной войне. В его оформлении предусмотрены медальоны с барельефными портретами военных командиров и руководителей Ленинграда, сыгравших важную роль в годы Ленинградской битвы. Дополнят композицию панно, созданные на основе исторической фотографии «Проход войск Ленинградского фронта через арку Победы на Московском шоссе», выполненные в технике художественной печати.

Станция «Парк Победы» закрыта на капремонт с 2025 года. В марте этого года стало известно, что ветераны попросили губернатора Александра Беглова изменить проект станции «с учетом придания большего внимания <...> исторической и культурной значимости» вестибюлю. Внесение корректировок в облик станции может сдвинуть сроки ее реконструкции: финальную версию проекта со всеми изменениями контрагент должен представить до апреля 2027 года, при этом сам ремонт «Парка победы» по действующему контракту должен уже закончиться к августу того же года.