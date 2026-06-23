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На шевроны вермахта будут наступать пассажиры метро «Парк Победы». Губернатор рассказал об обновленном облике станции

Декор реконструируемой станции метро «Парк Победы» дополнят тематикой Великой Отечественной войны, рассказал ТАСС глава города Александр Беглов. По его словам, особое внимание уделят полу помещения: под ногами пассажиров появится изображения атрибутики армии нацистской Германии.

Sergey Andreevich / Shutterstock

«Пол верхнего вестибюля изготовлен из рифленых металлических плит, материал которых включает в свой состав переплавленную броню фашистской военной техники, найденной на местах боевых действий вокруг Ленинграда. На отдельных плитах планируется нанести изображения шевронов воинских подразделений, воевавших в составе вермахта. Они будут интегрированы в рисунок пола до и после турникетов — так, что на них будут наступать как входящие, так и выходящие пассажиры», — приводит слова Беглова информагентство.

Верхний уровень зала украсят мозаичные композиции, посвященные Ленинградскому параду Победы. На фоне золотистой смальты разместят надпись «Никто не забыт, ничто не забыто», а центральным акцентом станет витраж с изображением Ордена Победы.

Дизайн нижнего вестибюля также будет выдержан в тематике Победы в Великой Отечественной войне. В его оформлении предусмотрены медальоны с барельефными портретами военных командиров и руководителей Ленинграда, сыгравших важную роль в годы Ленинградской битвы. Дополнят композицию панно, созданные на основе исторической фотографии «Проход войск Ленинградского фронта через арку Победы на Московском шоссе», выполненные в технике художественной печати.

Станция «Парк Победы» закрыта на капремонт с 2025 года. В марте этого года стало известно, что ветераны попросили губернатора Александра Беглова изменить проект станции «с учетом придания большего внимания <...> исторической и культурной значимости» вестибюлю. Внесение корректировок в облик станции может сдвинуть сроки ее реконструкции: финальную версию проекта со всеми изменениями контрагент должен представить до апреля 2027 года, при этом сам ремонт «Парка победы» по действующему контракту должен уже закончиться к августу того же года.

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