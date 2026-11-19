Как пояснили в Комтрансе, проект будущей станции пока находится в разработке. Архитекторам еще предстоит определить, как будут выглядеть фасады, входная группа, полы и внутреннее пространство вестибюля. При этом все варианты оформления должны соответствовать российскому законодательству, в том числе требованиям к сохранению объектов культурного наследия и «недопущению демонстрации запрещенной символики».

В июне Беглов заявил, что декор закрытой на реконструкцию в 2025 году станции метро «Парк Победы» дополнят тематикой Великой Отечественной войны: на полу помещения появится изображения атрибутики армии нацистской Германии. «Они будут интегрированы в рисунок пола до и после турникетов — так, что на них будут наступать как входящие, так и выходящие пассажиры», — говорил градоначальник. В августе стало известно, что спроектировать интерьеры станции планируют к весне 2028 года, при том что первоначально «Парк Победы» планировали открыть после ремонта до конца 2027 года. В сентябре в метрополитене заявили, что перенос сроков запуска станции связан со спорами о признании ее вестибюля памятником архитектуры.