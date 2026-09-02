Беспилотный поезд протестировали в метро Петербурга. Без человеческого фактора движение станет безопаснее, говорит губернатор

Также протестировали систему реагирования на препятствия. Она регистрирует объекты, возникающие на пути, считывает сигналы светофоров и положение стрелок. Пока система только информирует машиниста, но такие — первый шаг к беспилотному движению, говорят в Смольном.

С 2024 года в Петербурге проходят испытания беспилотных трамваев. Сейчас трамваи двигаются самостоятельно, однако в кабине все равно находится водитель-испытатель, который контролирует поездку. Без человека такой транспорт планируют запустить к 2030 году, рассказал в начале апреля замминистра транспорта Константин Пашков. В апреле 2026 года власти Петербурга утвердили четыре участка городской трамвайной сети для испытания беспилотного транспорта. В июне стало известно, что в Петербурге разрабатывают прототип беспилотного трамвая за 93 млн рублей, а на полигон для них могут потратить более миллиарда рублей.