Беспилотный поезд протестировали в метро Петербурга. Без человеческого фактора движение станет безопаснее, говорит губернатор

Высокоавтоматизированный подвижной состав запустили утром 2 сентября в тестовом режиме на станции «Путиловская». В поезде проехали губернатор Петербурга Александр Беглов и аким Алматы Дархан Сатыбалды.
Технологию внедрили в поезд «Балтиец». Она выполняет основные операции без участия машиниста, хотя он все еще находится в кабине и следит за движением. Состав отправляется со станции, следует по перегону, останавливается, открывает двери и производит оборот на конечной станции. Инновация позволит точно соблюдать график и сделать движение более безопасным, считают в городском правительстве.
Александр Беглов
Губернатор Петербурга
Самое главное, что человеческий фактор, такой как состояние машиниста, постепенно отходит в сторону. Это, прежде всего, повысит безопасность движения. Нашу новую шестую линию метрополитена мы планируем развивать как полностью автоматизированную систему с элементами искусственного интеллекта.
Также протестировали систему реагирования на препятствия. Она регистрирует объекты, возникающие на пути, считывает сигналы светофоров и положение стрелок. Пока система только информирует машиниста, но такие — первый шаг к беспилотному движению, говорят в Смольном.
С 2024 года в Петербурге проходят испытания беспилотных трамваев. Сейчас трамваи двигаются самостоятельно, однако в кабине все равно находится водитель-испытатель, который контролирует поездку. Без человека такой транспорт планируют запустить к 2030 году, рассказал в начале апреля замминистра транспорта Константин Пашков. В апреле 2026 года власти Петербурга утвердили четыре участка городской трамвайной сети для испытания беспилотного транспорта. В июне стало известно, что в Петербурге разрабатывают прототип беспилотного трамвая за 93 млн рублей, а на полигон для них могут потратить более миллиарда рублей.
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