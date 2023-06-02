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Технологии

В Петербурге появится полигон для тестирования «умных» трамваев

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На площадке будут тестировать новинки техники и оборудования подвижного состава в условиях реальной среды. А еще планируют создать полностью беспилотный трамвай к 2027 году.

Пресс-служба Cognitive Pilot
Пресс-служба Cognitive Pilot

На базе петербургского «Горэлектротранса» создадут полигон для испытания перспективных технических решений «умных» трамваев и обучения водителей такого электротранспорта.

«Задачей Полигона будет апробирование, стандартизация и сертификация разработок на базе искусственного интеллекта, а также подготовка специалистов и всех заинтересованных лиц на специальных тренажерах», — отметил заместитель Министра промышленности и торговли России Василий Шпак.

На полигоне будут проверять все «умные» трамваи с системами активной помощи в процессе приемки подвижного состава всех текущих поставок. А также в планах обучать водителей на новых подвижных составах и проводить испытания перспективной техники и технических решений, еще только разрабатываемых производителями, сообщили в пресс-службе разработчика искусственного интеллекта Cognitive Pilot.

Таким образом, петербургский «Горэлектротранс» предоставит возможность производителям испытывать новинки техники и оборудования в условиях реальной среды. В том числе будут тестироваться системы, которые потенциально могут внедрить на трамваи. К примеру, сбор данных и анализ об окружающей обстановке, которая потом передается в различные городские ведомства: это может быть и снежный завал, и неправильно припаркованный автомобиль.

Уже сейчас подготовили концепцию создания полигона, которая включает основные положения и технические требования к созданию подобных объектов, его инфраструктуры, основных блоков и элементов, а также этапы и сроки его реализации.

Кроме того, сегодня подписали соглашение о создании полностью беспилотных трамваев между СПб ГУП «Горэлектротранс», разработчиком Cognitive Pilot и компанией «ПК Транспортные системы». Разработать беспилотный общественный транспорт должны до 2026-2027 годов.

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