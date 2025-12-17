Будущее «Брестской» на коричневой ветке метро под вопросом! Почему от нее могут отказаться? И что могут построить вместо?

Что случилось?

«В Петербурге могут отказаться от метро "Брестская"», — такая новость появилась 11 декабря в издании «Фонтанка». Учитывая, пристальное внимание к строительству подземки в городе, такое сообщение не может не вызывать беспокойство у горожан.

Станция «Брестская» (если ехать от центра) планируется как следующая остановка на коричневой ветке после «Юго-Западной» (открытие последней анонсировано до конца 2025 года). Не раз сообщалось, что «Брестская» должна заработать в 2030 году. В декабре 2024-го вблизи места ее строительства стали расчищать территорию.

Однако еще до этого метростроители столкнулись с серьезнейшей проблемой, именуемой красивым словом палеодолина. По сути, это остаток русла старой реки со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая неустойчивые грунты и обилие грунтовых вод.

Тогда сообщалось, что корректировать проект власти не намерены, однако теперь, пишет «Фонтанка», продолжение коричневой ветки все же может изменить свое направление. Как утверждают журналисты, сейчас рассматриваются несколько вариантов: строить как и было задумано, либо же отказаться от «Брестской» и повести подземку чуть другим маршрутом через ранее не фигурировавшие в планах станции «Красносельская» и «Солнечный город». «Какой вариант выберут в итоге, пока неизвестно», — отмечается в материале.

В пресс-службе комитета по строительству редакции Собака.ru подтвердили, что рассматриваются «различные альтернативные варианты с учетом схемы развития метрополитена в соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга».