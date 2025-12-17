Будущее «Брестской» на коричневой ветке метро под вопросом! Почему от нее могут отказаться? И что могут построить вместо?

Городские власти могут отказаться от строительства станции метро «Брестская», она должна была стать очередной по счету остановкой на новой, коричневой, линии городской подземки. Об этом сообщает «Фонтанка». Вместо этого, маршрут строительства метрополитена на Юго-Западе города могут поменять в пользу строительства другой станции под названием «Красносельская», пишут журналисты. Власти возможность подобных изменений признают. В чем причина? И каковы здесь могут быть плюсы и минусы? Разбираемся вместе с экспертами.
Что случилось?
«В Петербурге могут отказаться от метро "Брестская"», — такая новость появилась 11 декабря в издании «Фонтанка». Учитывая, пристальное внимание к строительству подземки в городе, такое сообщение не может не вызывать беспокойство у горожан.
Станция «Брестская» (если ехать от центра) планируется как следующая остановка на коричневой ветке после «Юго-Западной» (открытие последней анонсировано до конца 2025 года). Не раз сообщалось, что «Брестская» должна заработать в 2030 году. В декабре 2024-го вблизи места ее строительства стали расчищать территорию.
Однако еще до этого метростроители столкнулись с серьезнейшей проблемой, именуемой красивым словом палеодолина. По сути, это остаток русла старой реки со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая неустойчивые грунты и обилие грунтовых вод.
Тогда сообщалось, что корректировать проект власти не намерены, однако теперь, пишет «Фонтанка», продолжение коричневой ветки все же может изменить свое направление. Как утверждают журналисты, сейчас рассматриваются несколько вариантов: строить как и было задумано, либо же отказаться от «Брестской» и повести подземку чуть другим маршрутом через ранее не фигурировавшие в планах станции «Красносельская» и «Солнечный город». «Какой вариант выберут в итоге, пока неизвестно», — отмечается в материале.
В пресс-службе комитета по строительству редакции Собака.ru подтвердили, что рассматриваются «различные альтернативные варианты с учетом схемы развития метрополитена в соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга».
В чем разница между вариантами? Согласно действующему сейчас плану, поезда от станции «Юго-Западная» должны последовательно проезжать через:
- «Брестскую» (с выходом на углу Брестского бульвара и улицы Маршала Казакова и еще одним, ближе к проспекту Кузнецова);
- «Улицу Доблести» (с выходами на углу улицы Доблести и Ленинского проспекта, а также на пересечении Доблести и улицы Маршала Захарова);
- «Петергофское шоссе» (с двумя выходами: на углу с улицей Адмирала Трибуца и на пересечении с улицей Пограничника Гарькавого);
- «Сосновую поляну» (с выходом непосредственно у одноименной железнодорожной станции).
Однако согласно альтернативному варианту, публикуемому «Фонтанкой», маршрут и даже набор станций меняется. Так, отъехав от «Юго-Западной» поезд дальше должен последовательно прибывать на:
- «Улицу Доблести» (ее выходы будут расположены чуть иначе: угол Ленинского и Кузнецова, а также угол Захарова и Доблести);
- «Петергофское шоссе» (с выходами вблизи: администрации Красносельского района и ЗАГСа)
- «Сосновую поляну» (с выходом непосредственно у одноименной железнодорожной станции).
При этом, отмечается в публикации, в этом варианте предполагается ответвление. Между «Петергофским шоссе» и «Сосновой поляной» тоннель может пойти в сторону Проспекта Ветеранов, где предусмотрены еще две станции:
- «Красносельская» (выход на углу Проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого);
- «Солнечный город» (с вестибюлем недалеко от проспекта Буденного).
В перспективе это ответвление планируется продлить до Стрельны.
В чем плюсы сохранения старого проекта?
«По старой схеме утвержден проект планировки территории», — сообщили редакции Собака.ru в пресс-службе комитета по строительству. То есть, как минимум часть работ, необходимых для того, чтобы приступить к строительству в этом месте уже выполнена. Впрочем, дополнительные усилия и затраты все равно потребуются (о чем будет сказано ниже).
Кроме того, добавляет Людмила Истомина, главный экономист бюро «ЛабГрад» ранее утвержденный и занесенный в Генплан проект шестой линии, идущей через «Брестскую» к «Сосновой Поляне» позволить подвести подземку вплотную к густонаселенному району «Балтийской Жемчужины» (сейчас он удален от ближайшей станции более чем на 6 км).
Впрочем, сроки строительства сравнительно слабый аргумент, уверен транспортный эксперт Георгий Фролов. По его мнению, он не перевешивает минусов существующего проекта. «Речь все равно идет не про "завтра" и "через год", — настаивает он, — Метро — это дорогостоящая инфраструктура, создаваемая на века, где необходимо семь раз отмерить и только один — отрезать».
Какие есть минусы у текущего варианта?
Как настаивает Георгий Фролов, вариант коричневой ветки с «Брестской» вызывает серьезные вопросы «как в масштабе района, так и самой станции». По его словам, перегон полностью дублирует существующую трамвайную линию, а выход из подземки окажется на краю жилой застройки.
«Сам же проект предусматривает подземный вестибюль с лестничными сходами и эскалатор с подходным коридором к станции, откуда на платформу будут вести еще лестницы. Таким образом, пассажирам станции проектировщики предлагают для выхода на улицу пешком преодолеть подъем в 4 этажа», — настаивает собеседник редакции.
На существенные минусы текущего проекта указывает и Людмила Истомина из «Лабграда». «Так как юго-западный вестибюль станции "Юго-Западная" расположен всего в 1,5 км от восточного вестибюля станции Брестская, и все их вестибюли ориентированы на улицу Маршала Казакова, то зоны пешеходной доступности этих станций накладываются друг друга, — говорит собеседница редакции. — То же самое можно сказать про "Брестскую" и "Улицу Доблести". Их ближайшие вестибюли размещены на расстоянии 900 м по прямой, а расстояние между наиболее удаленными друг от друга вестибюлями составляет лишь 1,5 км».
Как пояснили редакции в комитете по строительству, строительство по ранее утвержденной схеме возможно «только с существенными дополнительными затратами, необходимыми на усиление конструкций тоннелей в зоне палеодолины во избежание аварийных ситуаций, подобных размыву на перегоне "Лесная" — "Площадь Мужества", а также на дополнительные мероприятия по обеспечению сохранности канализационного коллектора, под которым предполагалось сооружение тоннелей вдоль ул. Пограничника Гарькавого». Фактически, отмечают в комитете, речь уже идет о перепроектировке «во избежание указанных дополнительных существенных затрат».
В ответе на запрос Собака.ru:
«Выполняется изменения трассы Красносельско-Калининской линии метрополитена с выполнением расчетов планируемых пассажиропотоков на проектируемых станциях. Расчеты пассажиропотоков выполняются с учетом перспективной застройки. В связи с этим вестибюль станции "Брестская" планируется перенести на пересечение ул. Доблести и ул. Маршала Захарова».
В чем плюсы альтернативного маршрута?
Главным преимуществом нового маршрута может стать... отсутствие недостатков предшественника (не говоря уже о том, что строители смогут обойти ту самую палеодолину). «На первый взгляд территория будет обслуживаться гораздо эффективнее», — говорит Людмила Истомина из бюро «ЛабГрад».
«Корректировка позволяет таки включить в проект важную станцию "Красносельская" на проспекте Ветеранов (в текущем варианте такой станции нет, что является его серьезным недостатком), — продолжает Георгий Фролов. — Проспект Ветеранов — важная и пешеходная связь и магистраль с общественным транспортом. Здесь станция будет иметь отличную доступность и располагаться в окружении плотной застройки».
Кроме того, продолжает собеседник редакции, корректировка маршрута коричневой ветки это: «отличный повод» изменить проект станции «Улица Доблести» (она присутствует как в старом, так и в новом проекте). Если это сделать, настаивает Фролов, можно обойтись без дополнительных лестниц и переходов, которые должен будет преодолевать пассажир, спускаясь на станцию.
«Трассировка через "Красносельскую" и "Солнечный город" с разветвлением до "Сосновой поляны" располагается в обход палеодолины и канализационного коллектора, а также обеспечивает требования Генерального плана Санкт-Петербурга в части развития метрополитена до Стрельны и привязки к Транспортно-пересадочному узлу "Сосновая поляна"», — добавляют в комитете по строительству.
В чем минусы?
Помимо дополнительного времени и денег, необходимых для перепланировки (хотя они будут необходимы в любом случае), новый маршрут также вызывает ряд вопросов.
Так, считает Георгий Фролов, новая версия маршрута коричневой ветки не решает одну из проблем основного на сегодняшний день проекта. «Новая версия маршрута коричневой ветки, как и основной на сегодняшний день вариант проекта имеет точку роста в части размещения станции на Петергофском шоссе. В силу расположения вдоль него парковых зон и рельефа в обоих вариантах станция имеет ограниченную доступность, подобно "Проспекту Славы" и "Дунайской"», — объясняет Фролов, добавляя, однако, что новый маршрут «оказывается предпочтительным, ведь он дает возможность устранить ряд проблем базового проекта».
В свою очередь Людмила Истомина из Лаборатории Градопланирования предупреждает, что очевидные на первый взгляд преимущества альтернативного варианта требуют изысканий и реальных подтверждений. «Для принятия решения о выборе между этими вариантами следует произвести не только анализ социально-экономического и планировочного развития территорий в зонах обслуживания вестибюлей будущих станций, но и произвести прогноз пассажирских потоков на модели, исследовать взаимодействие метрополитена с другими видами транспорта».
В ответе на запрос Собака.ru:
«Окончательное решение будет принято по итогам проведения технико-экономического сравнения в рамках предпроектных работ по альтернативным вариантам с выполнением инженерных изысканий и расчета пассажиропотоков и проведения имущественно-правовой инвентаризации объектов недвижимости».
