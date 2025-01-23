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Сразу 11 новых станций метро собираются открыть в Петербурге к 2030 году

Речь идет о выходе со станции «Театральная», а также о станциях «Путиловская», «Юго-Западная», «Лиговский проспект — 2», «Брестская», «Улица Доблести», «Гавань», «Морской фасад», «Каменка», «Богатырский проспект» и «Шуваловский проспект», сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Urri / Shutterstock.com

В 2025 году планируют завершить строительство станций «Путиловская» и «Юго-Западная», а также перехода со станции «Кировский завод». Чиновник также отметил, что для выхода с «Театральной» сейчас прорабатывают проектно-градостроительную документацию, а саму станцию хотят запустить к 2030 году.

В 2028 году в планах достроить второй выход со станции метро «Лиговский проспект» и выхода со станции «Лиговский проспект-2». Эти сроки связаны с вводом в Петербурге ВСЖМ-1 (Высокоскоростной железнодорожной магистрали)

«И в противоположном направлении <…> у нас перспектива 2030 год: две станции, которые должны быть построены, «Брестская» и «Улица Доблести». <…> До этого, в 2029 году мы достроим депо «Красносельское», потому что без депо линия функционировать технологически не имеет возможности», — отметил Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Вице-губернатор также добавил, что некоторые станции будут строить, как транзитные, без выхода на поверхность. Это должно ускорить сроки ввода. На Васильевском острове уже утвердили проекты планировки «Гавани» и «Морского фасада», а на 2028 год планируют «Богатырский проспект» и №Зоопарк». К 2030 году должны отстроить станцию «Шуваловский проспект».

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