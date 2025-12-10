Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Открытие «Юго-Западной» и «Путиловской», новые «Балтийцы» и сроки строительства трех новых станций метро: о чем сказал Беглов на прямой линии

Также губернатор рассказал о планах на станции метро «Улица Доблести», «Сосновая Поляна» «Брестская» и «Петергофское шоссе».

Urri / Shutterstock.com

Про «Юго-Западную» и «Путиловскую»

Две станции новой «коричневой» (Красносельско-Калининской) линии Петербургского метрополитена «Юго-Западная» и «Путиловская» введут в эксплуатацию до конца 2025 года. Эти станции уже построили. А в течение следующего года запустят «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную» на той же линии.

«Сделаем новогодний подарок жителям южных районов. До конца следующего года — откроем всю линию», — заявил губернатор города Александр Беглов во время прямой линии (цитата по «Фонтанке»).

Про новые «Балтийцы»

В следующем году на «синей» ветке метро запустят новые поезда «Балтиец».

«В 2025 году — 30 млрд рублей исполнение бюджета на метро. "Метрострой" готов работать больше и быстрее. Сейчас работает пять щитов, на подходе шестой», — добавил Беглов.

Про сроки начала строительства метро «Улица Доблести»

Эту станцию планируют начать возводить в 2028 году. Она станет продолжением «коричневой» линии метро на юг в сторону станции «Сосновая Поляна». Также там появятся промежуточные станции «Брестская» и «Петергофское шоссе».

«И вот в ближайшее время будут идти проектные работы. Необходимо внести изменения в трассировку самой линии и откорректировать местоположение станций. И петергофское метро — самое сложное в строительстве: слабые грунты, подземные воды. И, прежде чем прокладывать линии и строить станции, мы должны быть на 100% уверены в надежности маршрута. Начало строительства запланировано на 2028 год», — отметил губернатор. 

Про сроки завершения строительства станций «Морской фасад» и «Гаванская»

Эти станции на Лахтинско-Правобережной («оранжевой») линии метро планируют построить к 2028–2034 годы. При этом, сроки могут сдвинуть на более ранние даты.

«Деньги на проектирование и строительство на этом участке заложены в адресной программе на ближайшие три года. Сроки окончания для разных этапов установлены в промежутке 2028–2034 годы. Работаем над тем, чтобы сдвинуть их влево. Ну, [это] зависит от многих факторов, но я думаю, что нам это удастся», — добавил Беглов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: