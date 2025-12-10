Открытие «Юго-Западной» и «Путиловской», новые «Балтийцы» и сроки строительства трех новых станций метро: о чем сказал Беглов на прямой линии

Про «Юго-Западную» и «Путиловскую»

Две станции новой «коричневой» (Красносельско-Калининской) линии Петербургского метрополитена «Юго-Западная» и «Путиловская» введут в эксплуатацию до конца 2025 года. Эти станции уже построили. А в течение следующего года запустят «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную» на той же линии.

«Сделаем новогодний подарок жителям южных районов. До конца следующего года — откроем всю линию», — заявил губернатор города Александр Беглов во время прямой линии (цитата по «Фонтанке»).

Про новые «Балтийцы»

В следующем году на «синей» ветке метро запустят новые поезда «Балтиец».

«В 2025 году — 30 млрд рублей исполнение бюджета на метро. "Метрострой" готов работать больше и быстрее. Сейчас работает пять щитов, на подходе шестой», — добавил Беглов.

Про сроки начала строительства метро «Улица Доблести»

Эту станцию планируют начать возводить в 2028 году. Она станет продолжением «коричневой» линии метро на юг в сторону станции «Сосновая Поляна». Также там появятся промежуточные станции «Брестская» и «Петергофское шоссе».

«И вот в ближайшее время будут идти проектные работы. Необходимо внести изменения в трассировку самой линии и откорректировать местоположение станций. И петергофское метро — самое сложное в строительстве: слабые грунты, подземные воды. И, прежде чем прокладывать линии и строить станции, мы должны быть на 100% уверены в надежности маршрута. Начало строительства запланировано на 2028 год», — отметил губернатор.

Про сроки завершения строительства станций «Морской фасад» и «Гаванская»

Эти станции на Лахтинско-Правобережной («оранжевой») линии метро планируют построить к 2028–2034 годы. При этом, сроки могут сдвинуть на более ранние даты.

«Деньги на проектирование и строительство на этом участке заложены в адресной программе на ближайшие три года. Сроки окончания для разных этапов установлены в промежутке 2028–2034 годы. Работаем над тем, чтобы сдвинуть их влево. Ну, [это] зависит от многих факторов, но я думаю, что нам это удастся», — добавил Беглов.