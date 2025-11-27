Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Показали концепцию будущей станции метро «Лиговский проспект — 2»

Она станет частью большого проекта ВСМ Москва-Петербург. Концепцию будущей станции метро представили на конференции Тоннельной ассоциации в Москве.

Метропроект

Научно-техническая конференция «Освоение подземного пространства мегаполисов и транспортные тоннели — 2025» прошла в середине ноября, пишет «Фонтанка». Там петербургский «Метропроект» представил концепцию новой станции метро, обратил внимание Telegram-канал «Ленметрокавестранс».

Предполагается, что это концепция (не проект) станции «Лиговский проспект — 2», судя по указателям коричневой ветки. Авторы канала также рассказывают историю односводчатых станций в городе: подобное конструкторское решение использовали с 1970-х. Таким образом строили «Площадь Мужества» и «Политехническая», «Старая Деревня» и другие.

В октябре 2025 года стало известно, что новый участок метро «Лиговский проспект-2» к будущему терминалу ВСМ готовятся строить в Петербурге. На Красносельско-Калининской линии планируют запустить в ближайшее время вместе с проходческим щитом «Вера» другой комплекс такого же диаметра 5,6 м к перспективной станции «Лиговский проспект-2».

Недавно стало известно, что испытание поездов для ВСМ начнут летом 2027 года. ОАО «РЖД» для этих целей получит специальные составы к обозначенному сроку. К марту 2027 года поезда должны быть готовы к испытаниям. 

Недавно стало известно, что проектирование ВСМ Петербург-Москва завершат к сентябрю. Сроки работ сдвинулись на пару месяцев из-за сложности проекта. Однако положительное заключение экспертизы на проект всех этапов высокоскоростной магистрали планируют выдать к 15 сентября.

Исторические склады Кокоревых интегрируют под терминал ВСМ Москва-Петербург. А часть домов Фарфоровского поста передвинут для строительства высокоскоростной магистрали. О планах рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Напомним, что терминал ВСМ подключат к станции метро «Площади Восстания» по принципу «сухие ноги». Новый вокзал соединять с метро и Московским вокзалом крытыми галереями. Также терминал свяжут с метро «Лиговский проспект-2».

Напомним, в январе 2025 года утвердили архитектурный облик терминала ВСМ Москва-Петербург. Согласование выдал комитет по градостроительству. Предполагается, что терминал также будут интегрировать с новой станцией метро «Лиговский проспект-2».

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.

Кроме того, стало известно, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.

Доступ к терминалу ВСМ разделят для личного и общественного транспорта. С западной стороны терминала организуют место для экскурсионных автобусов и такси. Для личных автомобилей доступ сделают с восточной стороны. Для этого будут строить Военную улицу и Товарный переулок.

Привет, ВСМ! Как изменится жизнь двух столиц, когда путь из Петербурга в Москву составит 2 часа?

