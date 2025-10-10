Новый участок метро «Лиговский проспект-2» к будущему терминалу ВСМ готовятся строить в Петербурге

«Конечно, этот щит [диаметром 5,6 м] был в плохом состоянии. Мы его реанимировали, привели в порядок, он сейчас в рабочем состоянии. Все равно этот «старичок», скажем так, продолжает работать. Как и двухпутный щит «Надежда», он был отремонтирован мастерами нашей, городской компании из Управления механизации «Метростроя Северной столицы», — рассказал губернатор Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

Он добавил, что второй щит пойдет в тестовом режиме от «Каретной» в другую сторону, к Лиговскому проспекту.

«Действующий контракт на участок от «Путиловской» до «Каретной» это позволяет. Там есть определенная дистанция, проходка которой позволит нам приблизить сроки строительства станции «Лиговский проспект-2». Это будет еще один шаг для подготовки города к реализации проекта ВСМ. Очень важный для обеспечения транспортного обслуживания будущего терминала ВСМ», — сообщил губернатор.

Недавно стало известно, что испытание поездов для ВСМ начнут летом 2027 года. ОАО «РЖД» для этих целей получит специальные составы к обозначенному сроку. К марту 2027 года поезда должны быть готовы к испытаниям.

Недавно стало известно, что проектирование ВСМ Петербург-Москва завершат к сентябрю. Сроки работ сдвинулись на пару месяцев из-за сложности проекта. Однако положительное заключение экспертизы на проект всех этапов высокоскоростной магистрали планируют выдать к 15 сентября.

Исторические склады Кокоревых интегрируют под терминал ВСМ Москва-Петербург. А часть домов Фарфоровского поста передвинут для строительства высокоскоростной магистрали. О планах рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Напомним, что терминал ВСМ подключат к станции метро «Площади Восстания» по принципу «сухие ноги». Новый вокзал соединять с метро и Московским вокзалом крытыми галереями. Также терминал свяжут с метро «Лиговский проспект-2».

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.

Кроме того, стало известно, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.

Доступ к терминалу ВСМ разделят для личного и общественного транспорта. С западной стороны терминала организуют место для экскурсионных автобусов и такси. Для личных автомобилей доступ сделают с восточной стороны. Для этого будут строить Военную улицу и Товарный переулок.