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Транспорт

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ФАС: цена билета на ВСМ Москва-Петербург достаточно конкурентна

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет регулировать стоимость проезда, которую установили на уровне 9 тысяч рублей.

Shutterstock.com

«Мы полагаем, что ценообразование (на поездах ВСМ) будет достаточно конкурентное. Ведь уже сейчас авиакомпании запустили тариф "шаттл", рейсы между городами летают каждые 15 минут, пользуется спросом скоростная трасса М-11 "Нева"», — сообщил в интервью ТАСС замглавы ФАС Геннадий Магазинов.

Чиновник заявил, что ФАС занимается тем, чтобы сделать доступными для пассажиров регулируемые места в плацкарте, однако виды перевозок в других категориях могут быть в свободном ценообразовании.

«Сегодня регулирование к скоростным поездам не применяется в силу законодательства. В соответствии с решением правительства ФАС предстоит распространить это также на перевозку пассажиров и (или) багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом», — добавил замруководителя ФАС.

Напомним, в Минтрансе назвали стоимость билета на ВСМ Москва-Петербург. На момент старта движения в III квартале 2028 цена ожидается на уровне 8905 рублей.

Ранее сообщали, что строительные работы на высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой начнут летом 2025 года.

Что еще известно о строительстве ВСМ Москва-Петербург: доступ к терминалу ВСМ разделят для личного и общественного транспорта. С западной стороны терминала организуют место для экскурсионных автобусов и такси. Для личных автомобилей доступ сделают с восточной стороны. Для этого будут строить Военную улицу и Товарный переулок.

Ранее стало известно, что исторические склады Кокоревых интегрируют под терминал ВСМ Москва-Петербург. А часть домов Фарфоровского поста передвинут для строительства высокоскоростной магистрали. О планах рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Напомним, что терминал ВСМ подключат к станции метро «Площади Восстания» по принципу «сухие ноги». Новый вокзал соединять с метро и Московским вокзалом крытыми галереями. Также терминал свяжут с метро «Лиговский проспект-2».

Напомним, в январе 2025 года утвердили архитектурный облик терминала ВСМ Москва-Петербург. Согласование выдал комитет по градостроительству. Предполагается, что терминал также будут интегрировать с новой станцией метро «Лиговский проспект-2».

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.

Кроме того, стало известно, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.

Привет, ВСМ! Как изменится жизнь двух столиц, когда путь из Петербурга в Москву составит 2 часа?

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