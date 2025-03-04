На месте грузовой станции «Волковская» построят трехэтажный вокзал для ВСМ Москва-Петербург

Нацпроектстрой будет возводить трехэтажный вокзал на станции Волковская, 70 км путей, в пределах которых построят два моста, восемь железнодорожных путепроводов, три эстакады и два тоннеля. Также в планах у подрядчика строительство пяти постов электрической централизации с цифровыми системами управления движением поездов. Вдоль путей появятся шумозащитные экраны.

«Строителям предстоит работать в стесненных условиях, вблизи действующих путей. Из зоны работ нужно вынести множество городских инженерных коммуникаций, переустроить сети связи и энергоснабжения и более 100 км контактной сети», — рассказали в пресс-службе ГК «Нацпроектстрой».

На новом трехэтажном вокзале будет четыре островные платформы с навесами от осадков, с лифтами и эскалаторами для маломобильных пассажиров. В будущем этот комплекс интегрируют с наземным транспортом и метро.

Кроме того, Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на строительство пассажирской станции «Волковская». Согласно акту экспертизы, исследовали участок по объекту: «Строительство пассажирской станции Волковская Октябрьской железной дороги». Объектов археологического исследования не обнаружили и утвердили, что работы на участке проводить можно.

Ранее стало известно, что терминал ВСМ подключат к станции метро «Площади Восстания» по принципу «сухие ноги». Новый вокзал соединять с метро и Московским вокзалом крытыми галереями. Также терминал свяжут с метро «Лиговский проспект-2».

Напомним, в январе 2025 года утвердили архитектурный облик терминала ВСМ Москва-Петербург. Согласование выдал комитет по градостроительству. Предполагается, что терминал также будут интегрировать с новой станцией метро «Лиговский проспект-2».

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.

Кроме того, стало известно, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.