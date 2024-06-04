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Транспорт

Реконструкция Московского вокзала, новая площадь и станция метро: Беглов рассказал какие перестройки ждут Петербург при прокладке ВСМ

Сейчас городские власти синхронизируют с проектом строительства необходимые изменения улично-дорожной сети. Так, у терминала ВСМ появится привокзальная площадь, а в створе улицы Черняховского и Товарного переулка — тоннель. Военная, Днепропетровская и Миргородская улицы будут продлены.

«Будет создан пассажирский комплекс «Волковская» и перевод туда электропоездов Московского и Волховского направлений, развитие комплекса «Дача Долгорукова», реконструкция железнодорожной станции Санкт-Петербург — Главный, включая Московский вокзал», — цитирует губернатора города ТАСС. 

Новой частью транспортного узла станет станция метро «Лиговский проспект-2», которая сыграет важную роль в распределении пассажиропотоков из Москвы по ВСМ. Ввод станции запланирован в составе следующего пускового участка строящейся коричневой ветки «Обводный канал-2» — «Полюстровский проспект». Ее внешний облик согласуют с терминалом ВСМ и застройкой Лиговского проспекта. Сам терминал при этом планируется максимально бережно вписать в сложившуюся городскую среду, а в его состав — интегрировать некоторые исторические объекты. Планировку метро должны утвердить к концу года.

Чиновник также отмечал, что в рамках строительства могут появиться две дополнительные остановки скоростных поездов: «4-й километр» во Фрунзенском районе и «Кампус» в Пушкинском районе.

По словам Беглова, начать прокладку ВСМ планируют в 2026 году. Стройка начнётся после разработки РЖД проекта, его согласования со Смольным и получения положительного заключения госэкспертизы.

Напомним, что строительство ВСМ планируют закончить к 2030 году. Трасса должна сократить время в пути между двумя городами до 2 часов 15 минут, составы будут ходить каждые 10-15 минут.

Ранее мы писали о том, что для строительства ВСМ снесут Обуховский путепровод, которому больше 100 лет. Власти считают, что реконструировать его не представляется возможным.

Также в нашем материале мы рассказывали, что к 2028 году, когда магистраль запустят, стоимость проезда между двумя столицами может составить 8,9 тысяч рублей.

Привет, ВСМ! Как изменится жизнь двух столиц, когда путь из Петербурга в Москву составит 2 часа?

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