Сколько может стоить билет на поезд на ВСМ Петербург-Москва?

Такие цифры представили в Великом Новгороде на стратегической сессии по скоростной железнодорожной магистрали. Рассчитывали стоимость к 2028 году, когда планируют запустить магистраль. Путь Тверь-Петербург обойдется в 7,6 тысяч рублей, пишет «Фонтанка».

А уже к 2030 году стоимость проезда может вырасти до 10 тысяч рублей. Через шесть лет билеты на «Сапсан» будут стоить порядка 6 тысяч, на самолет — около 4,5 тысяч. Кроме того, прорабатывается варианты с абонемента на проезд — с пересадкой на другие виды общественного транспорта или без них.

Напомним, в РЖД показали, как будет выглядеть маршрут ВСМ Москва — Петербург. Маршрут магистрали занимает 679 км и в зависимости от расписания поезда смогут делать 16 остановок. В том числе через Великий Новгород, Валдай, Новую Тверь и тд. Из Москвы в Петербург можно будет добраться за 2 часа 15 минут, а в часы пик планируют запускать составы каждые 10 минут.

Ранее стало известно, что все решения по строительству ВСМ Петербург-Москва должны принять к 1 июля. В том числе финансирование и цены на проезд. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин. На строительство проекта Петербург потратит не менее 30 млрд рублей, Ленобласть — не менее 10 млрд рублей.