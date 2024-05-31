Для строительства ВСМ снесут Обуховский путепровод, которому больше 100 лет

Из-за строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Петербурге собираются снести Обуховский путепровод. Об этом в ответе депутату МО № 72 Павлу Швецу сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

В ответе сказано, что Обуховский путепровод придется снести, потому что нет возможности его реконструировать. Демонтажем займется РЖД, сроки завершения работ пока неизвестны.

«По информации АО «Ленгипротранс» при демонтаже путепровода транспортное обслуживание гаражей планируется обеспечить по переезду станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский парка Обухово 11 км ПК 10 направления Обухово-Мурманск через ул. Грибакиных», – ответил вице-губернатора.

Также сказано, что проект предусматривает вариант дополнительного выезда от гаражей Обухово с подключением территории ко 2-му Рыбацкому проезду, а «в перспективе к съездам планируемого путепровода в створе ул. Юннатов».

Обуховский путепровод проходит над путями Октябрьской железной дороги по улице Грибакиных. Его построили еще в начале XX века в 1908 году. Это самый старый путепровод с клепаным арочным мостом в Петербурге. Его ни разу не реставрировали, а до постройки КАД путепровод был единственной автомобильной связью.