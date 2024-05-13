Планировку метро к терминалу ВСМ в Петербурге планируют утвердить до конца года

Проект планировки территории (ППТ) участка Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро, на котором разместят синхронизированную с новым терминалом высокоскоростной магистрали Москва-Петербург станцию метро «Лиговский проспект-2», должны представить до конца 2024 года, отметили в комитете по строительству.

После того, как утвердят проект планировки, в комитет по экономической политике и стратегическому планированию отправят заявку для распределения финансирования на эти объекты.

При этом в адресной инвестиционной программе на 2024-2026 годы эти затраты не прописаны, а в генплане Петербурга станцию метро «Лиговский проспект-2» планируют запустить в 2040 году, а ближайшие станции на коричневой ветке (отрезок «Броневая»-«Каретная») — в 2029 году, пишут «Ведомости Северо-Запад».

Напомним, станция метро «Лиговский проспект-2» будет принимать основной поток пассажиров ВСМ Петербург-Москва. «Будем увязывать размещение нового терминала ВСМ-1 и привокзальной площади с размещением планируемого вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2», — рассказал Александр Беглов.