Для поездов ВСМ Москва-Петербург определили будущие остановки на пути следования

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы перевозчика РЖД, высокоскоростные поезда будут останавливаться на станциях «Рижская», «Петрово-Разумовская», «Новая Тверь», «Высоково», «Крюково», «Логовежь», «Садва», «Выползово», «Жаровская», «Великий Новгород», «Валлай», «Обухово».

Напомним, в России к 2027 году планируют построить высокоскоростной поезд нового поколения. По словам главы РЖД он будет полностью отечественного производства. На текущий момент разработан дизайн состава и детальная разрисовка предстоящих стадий производства поезда.

В ноябре 2021 года в Петербурге на совете по сохранению культурного наследия представили проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая будет связывать Петербург и Москву. Хотя на дорогу между двумя столицами будут тратить не более трех часов, но для этого потребуется снести несколько исторических зданий в центре Петербурга. Позже в КГИОП потребовали сохранить наиболее ценные из них.