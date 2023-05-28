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Транспорт

В России к 2027 году планируют построить высокоскоростной поезд нового поколения

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По словам главы РЖД он будет полностью отечественного производства. На текущий момент разработан дизайн состава и детальная разрисовка предстоящих стадий производства поезда.

Shutterstock.com

Холдинг РЖД продолжает строительство высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой. Специально для нее в России создадут поезд нового поколения. Но это не случится раньше 2027 года. «Высокоскоростной поезд мы сейчас строим. И по поручению президента мы планируем, что в 2027 году у нас будет высокоскоростной поезд следующего поколения. Сегодня мы готовы построить ВСМ [высокоскоростную магистраль]. И мы считаем, что сейчас это нужно. Сейчас самое время», — отметил глава РЖД Олег Белозеров

Главный инженер РЖД Анатолий Храмцов рассказал, что холдинг совместно с компанией «Синара - транспортные машины» планирует приступить к сборке высокоскоростного поезда в 2026 году. Сейчас компания проводит испытания верхнего строения пути для будущих высокоскоростных магистралей. Подробная разработка может обеспечить движение поездов на скоростях до 400 км в час.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной специализированной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург». Время в пути по ней составит 2,5 часа — на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане».

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