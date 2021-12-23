Территория строительства будущего терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали попадает под действие закона Санкт‑Петербурга № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия». Поэтому концепция разработана с учетом результатов историко-градостроительных исследований комплекса застройки «Северного общества Страхования и складов» (склады Кокоревых) на Лиговском проспекте, 50 и кондитерского предприятия на Лиговском, 52, в советский период приспособленного под завод лимонной кислоты.

«В результате переработки проектных решений по размещению терминала на территории складов Кокоревых будут сохранены основные исторические конструкции корпусов, составляющих историческое ядро комплекса и маркирующих основные исторические планировочные решения, а также корпусов, сохранившихся с незначительными изменениями первоначального архитектурного облика. Разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций может осуществляться после получения положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия», — заявили в пресс-службе КГИОП.