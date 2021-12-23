Совета по сохранению культурного наследия Петербурга рассмотрел проект высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет город с Москвой. Для ее строительства могут снести несколько исторических корпусов складов Кокоревых на Лиговском проспекте. КГИОП требует сохранить наиболее ценные из них.
Территория строительства будущего терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали попадает под действие закона Санкт‑Петербурга № 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия». Поэтому концепция разработана с учетом результатов историко-градостроительных исследований комплекса застройки «Северного общества Страхования и складов» (склады Кокоревых) на Лиговском проспекте, 50 и кондитерского предприятия на Лиговском, 52, в советский период приспособленного под завод лимонной кислоты.
«В результате переработки проектных решений по размещению терминала на территории складов Кокоревых будут сохранены основные исторические конструкции корпусов, составляющих историческое ядро комплекса и маркирующих основные исторические планировочные решения, а также корпусов, сохранившихся с незначительными изменениями первоначального архитектурного облика. Разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций может осуществляться после получения положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия», — заявили в пресс-службе КГИОП.
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