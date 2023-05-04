Четырехполосную трассу построят для ИТМО «Хайпарка» и города-спутника Южный

Соответствующий проект утвердили на совещании в правительстве Петербурга. Еще одну четырехполосную дорогу построят в Московском районе. Там появится два участка до Дизельного проезда общей протяженностью около 1 км (на улице Чернышева и проектируемой улице).

Конкурс на выполнение работ по строительству первой очереди инновационного центра в январе 2023 года выиграло АО «ПолитехСтрой». Компания займется строительством здания главного учебного корпуса ИТМО на 1,6 тысяч учебных мест, студенческого клуба и двух корпусов общежития. Завершить работу планируют в сентябре 2025 года.

Напомним, на строительство «ИТМО Хайпарка» под Петербургом выделят почти 7 млрд рублей от правительства РФ. Научно-образовательный и инновационный центр появится на территории города-спутника Южный. Соответствующее распоряжение о выделении денег подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В конце июня 2022 года Госстройнадзор разрешил строительство первых корпусов и общежитий «ИТМО Хайпарка» в Пушкинском районе Петербурга. Эти объекты входят в первый этап реализации проекта.

Напомним, в 2018 году Университет ИТМО открыл выставку, на которой представил концепции кампуса ИТМО «Хайпарк» в городе-спутнике Южный. Тогда авторами концепций стали архитектурное бюро MVRDV из Голландии, Allies and Morrison из Великобритании, австрийское BUSarchitektur Австрия и «Космос» из России. В мае 2020 года Градостроительный совет при правительстве Петербурга утвердил проект от архитектурного бюро «Студии 44».

В 2021 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту второго кампуса Университета ИТМО «Хайпарк». Его реализуют в городе-спутнике Южный в два этапа — первыми построят учебный корпус и общежития.