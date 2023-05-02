Электросамокаты теперь и в ПДД, и в экзамене на права. Что это значит? Для езды на них теперь нужно разрешение?

Если у самокатчиков нет прав на вождение (которых их можно лишить), тогда зачем ввели все эти ограничения?

Семен Кирьяк: Основная причина изменений в ПДД в росте количества поездок на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. До поправок регулирования не было никакого – можно ездить кому угодно и где угодно с любой скоростью. При этом управляющие самокатами лица при столкновении с автомобилями приравнивались к пешеходам. Водитель был виноват априори и должен компенсировать расходы на лечение.

Новые правила нацелены на регулирование растущего количества поездок за счет появления новых дорожных знаков, ограничение скорости средств индивидуальной мобильности, установление возрастного ограничения для езды на самокате по наиболее опасным местам – дорогам.

Очевидно, что правила еще будут дорабатываться. Наиболее разумным выглядит обязанность ставить на учет наиболее мощные самокаты, развивающие скорость 60-80 км/ч. Уже сейчас очевидно, что новые правила повысят безопасность дорожного движения.