Электросамокаты теперь и в ПДД, и в экзамене на права. Что это значит? Для езды на них теперь нужно разрешение?

Этой весной вступили в действие новые пункты правил дорожного движения, которые касаются электросамокатов. Теперь для самокатчиков есть целый ряд ограничений. Более того, этот вид транспорта также попал и в экзамен на водительские права. Что это значит? Нужно ли отдельное разрешение на управление самокатом и что будет, если нарушить новые правила? Отвечает юрист, партнер юрфирмы «Кирьяк и партнеры», Семен Кирьяк.
В экзамен, принимаемый ГИБДД, теперь добавили жлектросамокаты. Теперь для них тоже нужны права?
Семен Кирьяк: Нет, само по себе упоминание в Правилах дорожного движения электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сегвеев и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) не создает обязанность получать права или открывать отдельную категорию. СИМ по смыслу новых поправок все еще механическими транспортными средствами не являются. Однако существуют возрастные ограничения – по дорогам на них нельзя двигаться лицам моложе 14 лет.
Говорят, что вопросы добавили в связи с изменениями в ПДД, а что это за изменения?
Семен Кирьяк: По новым правилам, самокат для участия в дорожном движении должен иметь исправную тормозную систему, фары белого и красного цвета. На электросамокатах любой̆ массы теперь официально можно ездить по правому краю проезжей̆ части дорог. Из ограничений – так ездить можно с 14 лет, в местах, где максимально допустимая скорость не более 60 км/ч, в местах, где разрешено движение велосипедов. Предельная скорость – 25 км/ч, предельно допустимая масса – 35 кг. В светлое время суток нужно передвигаться с включенными фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями. В темное — с включенными фарами или фонарями. При пересечении дороги по пешеходному переходу необходим спешиться.
Зачем автомобилисту знать все эти правила?
Семен Кирьяк: Водителю необходимо знать новые правила, чтобы правильно предсказывать на дороге возможность появления лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, а также понимать ответственность в случае столкновения с такими участниками дорожного движения. Лица, использующие электросамокаты. все также остаются пешеходами. То есть, в случае столкновения, ответственность за вред здоровью «самокатчика» будет нести водитель авто – компенсировать расходы на лечение, компенсировать моральный вред и т.д.
А что будет с самокатчиками, которые эти правила нарушают?
Семен Кирьяк: Какой-либо ответственности сейчас нет. Вызывает вопросы и техническая возможность привлечения к ответственности в будущем — автоматические камеры не смогут различать самокаты, а количество инспекторов явно недостаточно для эффективного контроля. Сейчас их не хватает даже для своевременного оформления ДТП. Скорее всего рейды будут точечными, привлекать к ответственности будут отдельных нарушителей (руководство Петербурга уже заявило, что инспектора ГИБДД имеют право штрафовать самокатчиков, — Прим. ред.).
Если у самокатчиков нет прав на вождение (которых их можно лишить), тогда зачем ввели все эти ограничения?
Семен Кирьяк: Основная причина изменений в ПДД в росте количества поездок на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности. До поправок регулирования не было никакого – можно ездить кому угодно и где угодно с любой скоростью. При этом управляющие самокатами лица при столкновении с автомобилями приравнивались к пешеходам. Водитель был виноват априори и должен компенсировать расходы на лечение.
Новые правила нацелены на регулирование растущего количества поездок за счет появления новых дорожных знаков, ограничение скорости средств индивидуальной мобильности, установление возрастного ограничения для езды на самокате по наиболее опасным местам – дорогам.
Очевидно, что правила еще будут дорабатываться. Наиболее разумным выглядит обязанность ставить на учет наиболее мощные самокаты, развивающие скорость 60-80 км/ч. Уже сейчас очевидно, что новые правила повысят безопасность дорожного движения.
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