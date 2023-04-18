Кто будет штрафовать самокатчиков и велосипедистов за езду по тротуарам? Ответили в Смольном

Председатель петербургского комитета по транспорту Валентин Енокаев ответил на вопросы о регулировании движения водителей самокатов и велосипедов из служб доставки. После поправок в закон, который вступил в силу с 1 марта, нарушителей могут ловить сотрудники ГИБДД.
Вопрос на заседании правительства Петербурга озвучила депутат Госдумы Оксана Дмитриева, особенно подчеркнув проблему велосипедистов «с торбами». По словам председателя транспортного комитета, подобную работу городская администрация ведет уже 3 года с кикишеринговыми компаниями, заключая соглашение об ограничении скорости и запретных зонах, где оставлять электросамокаты запрещено, пишет «Фонтанка».
Но с 1 марта в федеральное законодательство внесли изменения, и самокатчиков признали полноценными участниками дорожного движения, теперь администрировать их нарушения может ГИБДД.
Что касается велокурьеров, то они и раньше были такими участниками, подчеркнул Енокаев, и они обязаны передвигаться по проезжей части и велодорожках. Комитет со своей стороны занимается проектированием новых велодорожек, чтобы обеспечить безопасность.
«Нарушения, безусловно, бывают, и здесь ГИБДД имеет право штрафовать, если велосипедист заехал на тротуар», — подытожил Енокаев.
Напомним, Смольный назвал улицы, по которым запрещено ездить на электросамокатах в Петербурге. А еще подписал соглашение о прокате электросамокатов в городе. В нем прописаны правила работы кикшеринговых сервисов в Петербурге. Также, помимо запрещенных зон, устанавливается максимальная скорость для электросамокатов, места для парковок и другое.
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