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Транспорт

Кто будет штрафовать самокатчиков и велосипедистов за езду по тротуарам? Ответили в Смольном

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Председатель петербургского комитета по транспорту Валентин Енокаев ответил на вопросы о регулировании движения водителей самокатов и велосипедов из служб доставки. После поправок в закон, который вступил в силу с 1 марта, нарушителей могут ловить сотрудники ГИБДД.

forden / Shutterstock.com

Вопрос на заседании правительства Петербурга озвучила депутат Госдумы Оксана Дмитриева, особенно подчеркнув проблему велосипедистов «с торбами». По словам председателя транспортного комитета, подобную работу городская администрация ведет уже 3 года с кикишеринговыми компаниями, заключая соглашение об ограничении скорости и запретных зонах, где оставлять электросамокаты запрещено, пишет «Фонтанка».

Но с 1 марта в федеральное законодательство внесли изменения, и самокатчиков признали полноценными участниками дорожного движения, теперь администрировать их нарушения может ГИБДД.

Что касается велокурьеров, то они и раньше были такими участниками, подчеркнул Енокаев, и они обязаны передвигаться по проезжей части и велодорожках. Комитет со своей стороны занимается проектированием новых велодорожек, чтобы обеспечить безопасность.

«Нарушения, безусловно, бывают, и здесь ГИБДД имеет право штрафовать, если велосипедист заехал на тротуар», — подытожил Енокаев.

Напомним, Смольный назвал улицы, по которым запрещено ездить на электросамокатах в Петербурге. А еще подписал соглашение о прокате электросамокатов в городе. В нем прописаны правила работы кикшеринговых сервисов в Петербурге. Также, помимо запрещенных зон, устанавливается максимальная скорость для электросамокатов, места для парковок и другое.

Все! Электросамокаты включили в ПДД. Что теперь изменится, а главное — снизит ли это количество аварий?

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