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Транспорт

Смольный назвал улицы, по которым запрещено ездить на электросамокатах в Петербурге

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А еще подписал соглашение о прокате электросамокатов в городе. В нем прописаны правила работы кикшеринговых сервисов в Петербурге. Также, помимо запрещенных зон, устанавливается максимальная скорость для электросамокатов, места для парковок и другое.

foto_shabrova / Shutterstock.com

Комитет по транспорту подписал соглашение об использовании в городе электросамокатов в 2023 году с кикшеринговой компанией Whoosh. В ближайшее время к нему присоединяться и другие игроки рынка. Правила, которые прописаны для арендованных самокатов, позже распространят на «частные».

Так, максимальную скорость движения по городу ограничили до 20 км/ч, в отдельных зонах — до 15 км/ч. Есть также список мест, где передвижение на электросамокатах под запретом. Сюда входят Невский и Адмиралтейский проспекты, Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО), Летний и Михайловский сады, Дворцовая площадь, Заячий остров (Петропавловская крепость), Таврический сад, Дворцовая, Адмиралтейская и Английская набережные, Сенатская и Исаакиевская площади, улицы Малая Морская, Большая Морская и Большая Конюшенная, территория культурного центра «Севкабель».

Кроме того, в соглашении обозначены и места для парковки. Самокаты запрещено оставлять на расстоянии менее 15 метров от остановок общественного транспорта, входов и выходов из метро.

Есть вероятность, что все эти правила могут стать обязательными и для владельцев личных электросамокатов. В комтрансе отметили, что будут разрабатывать проект организации дорожного движения и в 2023 году в соответствии с ПДД в Петербурге появятся знаки, предупреждающие о запрете или ограничении движения на электросамокате.

Все! Электросамокаты включили в ПДД. Что теперь изменится, а главное — снизит ли это количество аварий?

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